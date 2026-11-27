En ‘No es una tarde cualquiera’, por Aries, el referente de la Fundación Orgullo Salta, Nelson López Díaz, brindó detalles de una nueva edición de la Marcha del Orgullo que se desarrollará en la ciudad este domingo 29.

“La concentración será a hora 17:30 en el Paseo de la Diversidad – en San Martín y Lavalle – y ese día se conmemorarán 20 años del asesinato de ‘Pelusa’ Liendro”, relató.

Indicó, en tanto, que la marcha de este año tendrá consignas políticas y sociales claras ya que se hace necesario defender los derechos conquistados por colectivo LGBTIQ+ ante el avance de las derechas en el mundo.

“La Marcha de Orgullo es política y hay que visibilizarla”, señaló Nelson, y describió: “Este año marchamos por la derogación del Código Contravencional, que se cumpla la Ley Nacional de VIH, en contra de la Reforma Laboral y por el fin de los despidos, por el cumplimiento del Cupo Laboral Trans, nos preguntamos ¿dónde está Tehuel?, que se reabran todos los espacios de DDHH, Género y Diversidad que cerró este gobierno”.

Finalmente, Nelson informó que la marcha saldrá desde el lugar de concentración a hora 18:30 y transitará por Av. San Martín hasta calle Pellegrini, luego se dirigirá a calle Urquiza donde se realizará una performance en el Paseo de las Flores, luego irá hasta calle Buenos Aires y luego a calle España para terminar la jornada con un acto en Plaza 9 de Julio.