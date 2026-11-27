El Torneo Clausura de la Liga Profesional entra en su etapa decisiva. Luego de completarse los octavos de final, quedaron definidos los ocho equipos que buscarán un lugar entre los cuatro mejores del campeonato.

La Asociación del Fútbol Argentino confirmó el cronograma de los cuartos de final, que se disputarán entre el sábado 28 y el domingo 29 de noviembre, con partidos únicos en los estadios de los equipos mejor ubicados en la fase de zonas.

La programación completa

Sábado 28 de noviembre

20:00 | Vélez vs. Independiente.

Estadio José Amalfitani.

Árbitro: Facundo Tello.

TV: TNT Sports.

VAR: Salomé Di Iorio.

22:00 | Instituto vs. River.

Estadio Monumental Presidente Perón, Córdoba.

Árbitro: Nazareno Arasa.

TV: ESPN Premium.

VAR: Lucas Novelli.

Domingo 29 de noviembre

17:00 | Rosario Central vs. Barracas Central.

Estadio Gigante de Arroyito.

Árbitro: Pablo Dóvalo.

TV: ESPN Premium.

VAR: Silvio Trucco.

20:30 | Boca vs. Gimnasia y Esgrima La Plata.

Estadio Alberto J. Armando (La Bombonera).

Árbitro: Darío Herrera.

TV: TNT Sports.

VAR: Germán Delfino.

Cómo se define la clasificación

Los cuartos de final se disputarán a partido único y en la cancha del equipo que haya conseguido una mejor ubicación durante la fase regular.

La reglamentación establece que, si existe igualdad al cabo de los 90 minutos, se jugará un tiempo suplementario de 30 minutos, dividido en dos períodos de 15. Si persiste el empate, la clasificación se resolverá mediante tiros desde el punto penal.

El camino hacia la final

Los cuatro ganadores avanzarán a las semifinales, previstas para el fin de semana del 5 y 6 de diciembre. La gran final del Torneo Clausura se disputará el sábado 12 de diciembre en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.

Además del título, estará en juego un premio deportivo de enorme importancia: el campeón obtendrá la clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027.