En la previa de la final de la Copa Libertadores 2026, Alexander Medina expresó su confianza en Estudiantes de La Plata para enfrentar este sábado a Palmeiras en Montevideo.

Según publicó 442, el portal deportivo de Perfil, el entrenador uruguayo destacó el esfuerzo de los hinchas que viajaron para acompañar al equipo.

“Todos los mensajes de aliento y todas las muestras de cariño son combustible puro para estos partidos”, expresó el Cacique.

El planteo para enfrentar a Palmeiras

Medina reconoció las virtudes del conjunto brasileño, especialmente sus individualidades, el juego colectivo y la pelota parada.

El entrenador aseguró que preparó una estrategia defensiva para neutralizar al rival y un planteo ofensivo para aprovechar los espacios que pueda conceder.

“Tenemos claro cómo jugar el partido”, afirmó el técnico, quien también relativizó la diferencia de días de descanso entre ambos equipos.

Una final sin presión

El conductor de Estudiantes consideró que disputar la definición continental representa una satisfacción y un orgullo, antes que una carga para sus futbolistas.

Medina sostuvo que ambos equipos hicieron méritos para llegar a esta instancia y destacó la importancia que tiene la Libertadores para la institución platense.

El peso de la historia en el Centenario

El encuentro tendrá un significado especial para Estudiantes, que conquistó su primera Copa Libertadores en el estadio Centenario de Montevideo.

“Ojalá se repita con el mismo final”, expresó Medina, quien también recordó su vínculo personal con el escenario uruguayo.

Por último, el entrenador destacó la experiencia de Fernando Muslera y Marcos Rojo, aunque evitó confirmar si el arquero disputará su último partido.