Estudiantes de La Plata y Palmeiras disputarán este sábado desde las 17, hora argentina, la final de la Copa Libertadores 2026, en el estadio Centenario de Montevideo.

El equipo de Alexander Medina busca su quinto título continental, mientras que el conjunto brasileño intentará conquistar el cuarto. Según informó 442, de Perfil, cerca de 40 mil hinchas del Pincha se movilizaron hacia la capital uruguaya.

Dónde ver la final de la Copa Libertadores

El encuentro podrá seguirse en vivo por Fox Sports, Telefé y Disney+ Premium. El árbitro será el venezolano Jesús Valenzuela.

El Centenario tiene un lugar especial en la historia de Estudiantes: allí consiguió su primera Libertadores en 1968, también frente a Palmeiras.

Cómo llega Estudiantes

El conjunto platense alcanzó la final después de eliminar por penales a Flamengo en el Maracaná. Además, llega tras ganar la Supercopa Argentina frente a Independiente Rivadavia.

Medina no podrá contar con Baltasar Rodríguez, expulsado en la revancha de semifinales, y espera la evolución de Joaquín Correa, quien sufrió un desgarro.

Para reemplazar a Rodríguez, el entrenador probó con Fabricio Pérez y también ensayó una defensa de cinco integrantes con el ingreso de Gastón Benedetti.

Palmeiras busca su cuarta copa

El equipo de Abel Ferreira llegó a la definición tras superar a Fluminense por penales. Será su segunda final consecutiva, después de perder la edición de 2025 ante Flamengo.

Entre sus principales referencias aparecen Gustavo Gómez, Andreas Pereira y el argentino José Manuel López. La disponibilidad de Joaquín Piquerez, con molestias físicas, es una de las dudas para la formación.