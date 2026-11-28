El Torneo Clausura 2026 entra en su etapa decisiva con ocho equipos que mantienen sus aspiraciones al título. Los cuartos de final se disputarán entre este sábado 28 y el domingo 29 de noviembre.

Según informó 442, el portal deportivo de Perfil, River visitará a Instituto en Córdoba, mientras que Boca recibirá a Gimnasia de La Plata en La Bombonera.

El Millonario viene de eliminar a Lanús por 3-1, mientras que el Xeneize superó por 2-0 a Independiente Rivadavia, con goles de Leandro Paredes y Miguel Merentiel.

Los otros cruces tendrán como protagonistas a Vélez e Independiente, en Liniers, y Rosario Central y Barracas Central, en el Gigante de Arroyito.

Cronograma de los cuartos de final

Sábado 28 de noviembre

20:00 Vélez vs. Independiente. Árbitro: Facundo Tello. VAR: Salomé Di Iorio.

22:00 Instituto vs. River. Árbitro: Nazareno Arasa. VAR: Lucas Novelli.

Domingo 29 de noviembre

17:30 Rosario Central vs. Barracas Central. Árbitro: Pablo Dóvalo. VAR: Silvio Trucco.

20:30 Boca vs. Gimnasia de La Plata. Árbitro: Darío Herrera. VAR: Germán Delfino.

Cuándo se jugarán las semifinales y la final

Las semifinales se disputarán durante el primer fin de semana de diciembre, mientras que la final será el sábado 12 de diciembre en el Estadio Único de La Plata.

Además del título, el campeón obtendrá la clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027 y disputará el Trofeo de Campeones frente a Belgrano, ganador del Torneo Apertura.