El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que solicitó a su par ruso, Vladimir Putin, reducir las acciones militares en territorio europeo con el objetivo de acelerar las negociaciones para poner fin a la guerra en Ucrania.

A través de su cuenta en Truth Social, el mandatario estadounidense reveló detalles de las conversaciones que mantuvo con Putin el pasado 19 de noviembre en Shenzhen, China, en el marco de la cumbre de líderes de la APEC.

Trump afirmó que dedicó buena parte del encuentro a pedirle al presidente ruso que retire “toda agresión militar contra territorios en Europa”, con la expectativa de alcanzar rápidamente un acuerdo entre Moscú y Kiev.

El diálogo con la OTAN

Las declaraciones se conocieron después de que Trump recibiera al secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Mark Rutte, en su residencia de Mar-a-Lago, Florida.

Durante el encuentro, ambos abordaron la necesidad de evitar una escalada del conflicto y las posibilidades de avanzar hacia una solución diplomática.

El pedido de Trump no se limita al territorio ucraniano, sino que también responde a las denuncias de países europeos sobre incursiones rusas en sus espacios aéreos.

Un posible nuevo encuentro entre Trump y Putin

El mandatario estadounidense también manifestó su deseo de que Putin participe de la próxima cumbre del G20, prevista para los días 14 y 15 de diciembre en Florida.

Sin embargo, el Kremlin todavía no confirmó la asistencia del presidente ruso.

Trump insistió en que considera posible alcanzar un acuerdo, aunque reconoció que el enfrentamiento entre Putin y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dificulta las negociaciones.

Mientras continúan las gestiones diplomáticas, los ataques entre Rusia y Ucrania no cesan. Desde Kiev, Zelenski advirtió sobre la posibilidad de una nueva ofensiva rusa durante los próximos días.