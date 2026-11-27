El Tribunal Internacional del Derecho del Mar dará a conocer este sábado 28 de noviembre su resolución sobre el pedido argentino para frenar la explotación de hidrocarburos impulsada por el Reino Unido en aguas circundantes a las Islas Malvinas.

La decisión será anunciada durante una audiencia pública en la sede del organismo, en Hamburgo, Alemania, a las 12 del mediodía, las 8 de la mañana en Argentina.

La presentación argentina busca impedir que el Reino Unido y las empresas bajo su jurisdicción avancen con nuevas perforaciones e instalaciones destinadas a la producción petrolera en la Cuenca Malvinas Norte.

El proyecto petrolero en disputa

El reclamo argentino tiene como eje el proyecto Sea Lion, ubicado a unos 210 kilómetros al norte del archipiélago y desarrollado por la compañía israelí Navitas Petroleum, con una participación del 65%, y la británica Rockhopper Exploration, con el 35% restante.

El emprendimiento contempla la extracción de más de 300 millones de barriles de petróleo durante un período de explotación de aproximadamente 30 años.

Argentina inició el procedimiento arbitral contra el Reino Unido el 28 de septiembre y presentó el pedido de medidas provisionales el 13 de octubre.

Durante las audiencias realizadas el 10 y 11 de noviembre, ambas delegaciones expusieron sus argumentos jurídicos ante los integrantes del tribunal.

Qué reclama Argentina

La representación argentina sostiene que las actividades petroleras autorizadas unilateralmente por el Reino Unido afectan sus derechos soberanos sobre la plataforma continental y podrían agravar la controversia territorial reconocida por Naciones Unidas.

Además, solicitó garantías para la preservación del medio ambiente marino y que Londres se abstenga de otorgar nuevas autorizaciones de explotación.

Por su parte, la defensa británica pidió que se rechacen las medidas solicitadas, cuestionó la competencia del futuro tribunal arbitral y negó que existan condiciones de urgencia que justifiquen la intervención.

Los tres escenarios posibles

El Tribunal Internacional del Derecho del Mar podría aceptar las medidas solicitadas por Argentina, establecer restricciones parciales sobre el emprendimiento petrolero o rechazar el pedido.

Cualquiera sea el resultado, la resolución no determinará la soberanía sobre las Islas Malvinas ni pondrá fin al procedimiento arbitral iniciado por Argentina.