El último informe epidemiológico del Ministerio de Salud Pública de Salta reveló que la provincia acumula 28.074 casos de síndrome gripal en lo que va de 2026.

Entre el 8 y el 14 de noviembre se notificaron 446 nuevos casos. Los niños de 5 a 9 años concentran la mayor cantidad de diagnósticos del año, con 4.252 contagios, que representan el 15,1% del total.

Neumonía, bronquiolitis y COVID-19

Durante el período analizado también se registraron 128 casos de neumonía, 88 de bronquiolitis en menores de dos años y cuatro de coronavirus.

Por enfermedades respiratorias fueron hospitalizados 72 pacientes, uno de los cuales requirió cuidados intensivos. El acumulado anual de fallecimientos se mantiene en dos.

Dengue y chikungunya

La provincia continúa sin casos confirmados de dengue en la temporada 2026-2027. Hay 32 casos en estudio y dos probables.

En tanto, se confirmó un caso de chikungunya en el departamento Orán, con nexo epidemiológico en Bolivia, mientras que otros 386 permanecen bajo estudio.

Picaduras de alacranes y otras enfermedades

El informe también registró 30 nuevas picaduras de alacranes, elevando a 398 los casos acumulados durante el año.

Además, se notificaron 737 casos de diarrea aguda y tres de salmonelosis.