Salta supera los 28 mil casos de síndrome gripal: los niños son los más afectados
El último informe epidemiológico del Ministerio de Salud Pública de Salta reveló que la provincia acumula 28.074 casos de síndrome gripal en lo que va de 2026.
Entre el 8 y el 14 de noviembre se notificaron 446 nuevos casos. Los niños de 5 a 9 años concentran la mayor cantidad de diagnósticos del año, con 4.252 contagios, que representan el 15,1% del total.
Neumonía, bronquiolitis y COVID-19
Durante el período analizado también se registraron 128 casos de neumonía, 88 de bronquiolitis en menores de dos años y cuatro de coronavirus.
Por enfermedades respiratorias fueron hospitalizados 72 pacientes, uno de los cuales requirió cuidados intensivos. El acumulado anual de fallecimientos se mantiene en dos.
Dengue y chikungunya
La provincia continúa sin casos confirmados de dengue en la temporada 2026-2027. Hay 32 casos en estudio y dos probables.
En tanto, se confirmó un caso de chikungunya en el departamento Orán, con nexo epidemiológico en Bolivia, mientras que otros 386 permanecen bajo estudio.
Picaduras de alacranes y otras enfermedades
El informe también registró 30 nuevas picaduras de alacranes, elevando a 398 los casos acumulados durante el año.
Además, se notificaron 737 casos de diarrea aguda y tres de salmonelosis.