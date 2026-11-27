La llegada de pacientes jóvenes con cáncer de testículo en estadios avanzados es una de las dificultades que observa la oncóloga Analía Medina en su práctica hospitalaria y privada. En N&N, por Aries, destacó que se trata de una enfermedad con tratamientos efectivos y altas posibilidades de curación.

“Nuestra gran debilidad o flagelo es que nos llegan en estadios avanzados”, expresó la integrante del servicio de Oncología del hospital San Bernardo, en el marco de Noviembre Azul.

Medina diferenció esta enfermedad del cáncer de próstata y explicó que el cáncer de testículo afecta especialmente a personas jóvenes, con una edad de presentación que situó entre los 15 y los 45 años.

La especialista afirmó que más del 90% de los pacientes se cura, aunque insistió en la importancia de llegar al diagnóstico de manera oportuna. En ese sentido, destacó el reconocimiento de cambios en los testículos como una herramienta para promover la consulta.

Sobre los tratamientos, explicó que contemplan la extirpación del testículo afectado y que, en determinados casos, luego se mantiene al paciente en controles, sin necesidad de quimioterapia ni radioterapia.

Otros cuadros requieren tratamientos adicionales, principalmente quimioterapia. La conducta depende de las características y la extensión de la enfermedad, por lo que no todos los pacientes atraviesan el mismo proceso.

Medina remarcó la necesidad de dar mayor visibilidad a los cánceres masculinos y de generar espacios de información que ayuden a superar los temores a consultar.