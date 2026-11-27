El servicio de Oncología del hospital San Bernardo recibió pacientes más jóvenes con diagnóstico de cáncer de próstata, según señaló la médica Analía Medina en N&N, por Aries. Aunque la enfermedad se presenta principalmente desde los 50 años, destacó que ciertos antecedentes familiares o alteraciones genéticas pueden aumentar el riesgo a edades más tempranas.

La especialista explicó que esos casos requieren especial atención para evaluar la necesidad de estudios y asesoramiento genético, tanto para el paciente como para su familia.

Medina mencionó como motivos de consulta la disminución o interrupción del chorro de orina, el dolor al orinar y la necesidad de levantarse más veces durante la noche. Aclaró que esas manifestaciones también pueden responder a problemas benignos, por lo que requieren evaluación médica para determinar su causa.

Entre los estudios, describió el PSA, un análisis de sangre que contribuye a la evaluación prostática, y mencionó al tacto rectal como una herramienta complementaria.

La profesional advirtió que los temores y prejuicios alrededor de los controles pueden dificultar la consulta. “La información es la clave”, sostuvo, al destacar la importancia de que los hombres conozcan las alternativas de evaluación.

“Siempre que podamos detectar esta enfermedad en un estadio más temprano, vamos a tener mejores posibilidades de tratamiento”, remarcó.