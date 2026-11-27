El hospital Arturo Oñativia realizó 30 trasplantes renales durante 2026, según informó el Ministerio de Salud Pública. Los operativos requieren la participación de profesionales de cirugía, nefrología, enfermería, hemoterapia, microbiología y otras áreas.

La última intervención informada se concretó el miércoles 11 de noviembre, con un órgano proveniente de un donante fallecido. El operativo se extendió durante más de 24 horas.

El hospital desarrolla este programa desde 2011 y atiende tanto a pacientes sin cobertura como a quienes tienen obra social. Además de los trasplantes, brinda seguimiento y tratamiento de enfermedades renales mediante consultorios de Nefrología.

Actualmente, más de 250 pacientes reciben tratamiento dialítico tres veces por semana en el centro del hospital y en los dispositivos de Orán, Tartagal, Cafayate y Joaquín V. González.

Según los datos del INCUCAI difundidos por la cartera sanitaria, al 26 de noviembre había 306 personas en Salta en lista de espera para recibir órganos o tejidos. De ese total, 239 aguardaban un riñón y otras tres, un trasplante combinado de riñón y páncreas.

Además, 546 pacientes estaban en proceso de inscripción como potenciales receptores de órganos y tejidos en la provincia.