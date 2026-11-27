En el marco de Noviembre Azul, el mes dedicado a la concientización sobre la salud masculina, este viernes 27 de noviembre se realizará en Salta una charla abierta sobre la prevención del cáncer de próstata y testículo.

El encuentro comenzará a las 10, en Buenos Aires 693, y estará a cargo de la médica Analía Medina, integrante del servicio de Oncología del hospital San Bernardo. La actividad está dirigida a la comunidad y requiere inscripción previa.

Qué temas se abordarán

Durante la jornada se brindará información sobre los controles médicos, las señales de alerta y la importancia de consultar a tiempo ante posibles síntomas.

La propuesta busca promover la detección temprana del cáncer de próstata y testículo, además de derribar prejuicios y temores que pueden retrasar las consultas médicas.

Bajo el lema “La prevención es la mejor defensa”, la actividad apunta a fortalecer el conocimiento sobre la salud masculina y fomentar los chequeos preventivos.

Cómo inscribirse

La charla es organizada por la Agencia de Contención y Desarrollo Comunitario de la Provincia, con el acompañamiento del hospital San Bernardo.

Los interesados deberán completar previamente el formulario de inscripción.

La actividad forma parte de las iniciativas de Noviembre Azul destinadas a concientizar sobre la prevención y el diagnóstico oportuno de enfermedades que afectan la salud masculina.