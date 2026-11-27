Este viernes 27 de noviembre se realizará una nueva colecta de sangre en el parque San Martín de la ciudad de Salta. La actividad estará a cargo del Centro Regional de Hemoterapia y estará abierta a donantes de todos los grupos sanguíneos y factores.

La atención será de 8:30 a 13, en el anfiteatro Cuchi Leguizamón, ubicado sobre calle Lavalle. Quienes deseen participar deberán presentar su DNI y se recomienda que concurran desayunados y bien hidratados.

Quiénes pueden donar sangre

La convocatoria está dirigida a personas de entre 16 y 65 años, con un peso superior a 50 kilos y que cumplan las condiciones sanitarias requeridas para donar.

No podrán hacerlo las personas embarazadas o que estén amamantando, ni quienes se hayan realizado tatuajes, perforaciones, cirugías o determinados estudios invasivos durante los últimos seis meses.

También existen plazos de espera para quienes hayan recibido antibióticos o hayan tenido dengue. En este último caso, deberán transcurrir tres meses desde la enfermedad, o seis si se trató de dengue hemorrágico.

También habrá inscripción para donar médula ósea

Durante la jornada, personal del CUCAI Salta brindará información sobre la donación de médula ósea y registrará a potenciales donantes.

Las personas interesadas podrán aportar una muestra de sangre para realizar los estudios genéticos necesarios e incorporarse al registro nacional de voluntarios.

La donación de médula ósea permite ayudar a pacientes con enfermedades como leucemia, linfoma y otras patologías de la sangre que pueden requerir un trasplante.