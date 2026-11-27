Donación de sangre: este viernes habrá una colecta en el parque San Martín
Este viernes 27 de noviembre se realizará una nueva colecta de sangre en el parque San Martín de la ciudad de Salta. La actividad estará a cargo del Centro Regional de Hemoterapia y estará abierta a donantes de todos los grupos sanguíneos y factores.
La atención será de 8:30 a 13, en el anfiteatro Cuchi Leguizamón, ubicado sobre calle Lavalle. Quienes deseen participar deberán presentar su DNI y se recomienda que concurran desayunados y bien hidratados.
Quiénes pueden donar sangre
La convocatoria está dirigida a personas de entre 16 y 65 años, con un peso superior a 50 kilos y que cumplan las condiciones sanitarias requeridas para donar.
No podrán hacerlo las personas embarazadas o que estén amamantando, ni quienes se hayan realizado tatuajes, perforaciones, cirugías o determinados estudios invasivos durante los últimos seis meses.
También existen plazos de espera para quienes hayan recibido antibióticos o hayan tenido dengue. En este último caso, deberán transcurrir tres meses desde la enfermedad, o seis si se trató de dengue hemorrágico.
También habrá inscripción para donar médula ósea
Durante la jornada, personal del CUCAI Salta brindará información sobre la donación de médula ósea y registrará a potenciales donantes.
Las personas interesadas podrán aportar una muestra de sangre para realizar los estudios genéticos necesarios e incorporarse al registro nacional de voluntarios.
La donación de médula ósea permite ayudar a pacientes con enfermedades como leucemia, linfoma y otras patologías de la sangre que pueden requerir un trasplante.