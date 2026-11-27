En Salta se notificaron 333 diagnósticos de VIH entre enero y septiembre de 2026, una cifra cercana a los 343 registrados durante todo 2025. En este contexto, el Ministerio de Salud Pública anunció jornadas de testeo rápido, prevención y asesoramiento en distintos puntos de la provincia.

Las actividades se realizarán en hospitales, centros de salud y espacios públicos, en el marco del Día Mundial de la Respuesta al VIH/SIDA, que se conmemora cada 1 de diciembre. El cronograma incluye propuestas hasta el 21 de diciembre.

El objetivo es facilitar el diagnóstico temprano y acercar información sobre las formas de prevención y los tratamientos disponibles.

Los jóvenes concentran la mayor cantidad de diagnósticos

Según los datos oficiales, el grupo de 20 a 29 años registró 121 diagnósticos, seguido por las personas de 30 a 39 años, con 96, y de 40 a 49 años, con 49.

Del total de casos notificados durante los primeros nueve meses de 2026, 231 correspondieron a personas de género masculino, 99 a femenino y tres a otras categorías.

Las autoridades sanitarias remarcaron la importancia de realizarse la prueba, ya que permite conocer el estado serológico y acceder oportunamente al tratamiento.

Dónde hacerse el test de VIH en Salta

Este viernes 27 de noviembre , habrá testeos rápidos en el parque San Martín de Salta Capital, de 9:30 a 12:30. También se realizarán pruebas de VIH y sífilis en la plaza Progreso de Campo Quijano, de 11 a 13.

El lunes 30 de noviembre, las actividades continuarán en la Usina Cultural de la capital salteña, de 9 a 12, y en la Terminal de Ómnibus de Tartagal, en el mismo horario.

El martes 1 de diciembre se concentrará una parte importante del operativo, con jornadas en hospitales y centros de salud de distintos municipios.

En Salta Capital habrá testeos en la plazoleta IV Siglos, de 8:30 a 13; en el Hospital Público Materno Infantil, de 9 a 13; y en el Hospital Señor del Milagro, de 9 a 12.

También se realizarán actividades en Cafayate, Metán, Cerrillos, Rosario de Lerma, Rosario de la Frontera, San Antonio de los Cobres y otras localidades.

Prevención y diagnóstico temprano

El VIH afecta al sistema inmunitario, pero un diagnóstico oportuno y el acceso al tratamiento antirretroviral permiten controlar la infección y evitar su progresión.

La prevención incluye el uso de preservativos, el acceso a la profilaxis preexposición (PrEP), el diagnóstico de otras infecciones de transmisión sexual y la realización periódica de pruebas.

Los test rápidos permiten obtener resultados en pocos minutos. Las jornadas también incluirán consejería, entrega de preservativos y actividades destinadas a promover el acceso a la información y la salud sexual.