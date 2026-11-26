Por primera vez desde el fin de la Guerra Fría, el Reino Unido activó un mecanismo de alerta sobre su reserva estratégica al enviar cartas a 100.000 exintegrantes del Ejército, la Marina y la Real Fuerza Aérea (RAF) para prepararlos ante "una posible movilización". Las misivas, firmadas por los máximos jefes militares de cada rama, buscan verificar datos de contacto y relevar las nuevas habilidades civiles adquiridas por veteranos recientes que siguen sujetos a convocatoria obligatoria en circunstancias excepcionales.

Aunque el secretario de Defensa, Wes Streeting, intentó llevar calma asegurando que la iniciativa es una "precaución necesaria" y "tranquilizadora" que debió hacerse hace tiempo, admitió que las Fuerzas Armadas se están preparando "para el peor de los escenarios" tras años de desinversión que obligaron a recortar entrenamientos.

La decisión de Londres responde a un deterioro acelerado de la seguridad europea, marcado por el temor a ataques con drones rusos o iraníes y por episodios recientes de máxima tensión, como el lanzamiento de misiles de crucero y un dron ruso hacia el este de Polonia a apenas cien kilómetros de un ejercicio británico mientras Streeting visitaba a las tropas.

Frente a este panorama, el Gobierno evalúa aplicar con mayor rigor el artículo 3 del Tratado de la OTAN —que exige desarrollar la capacidad individual y colectiva para resistir un ataque armado—, invitando además a los reservistas a sumarse de forma voluntaria a maniobras como el ejercicio "Steadfast Defender", al tiempo que la RAF ya resguarda sus aviones de combate en hangares nocturnos y proyecta instalar redes antidrones en sus bases.

Detrás de este despliegue preventivo subyace también una inquietud tecnológica revelada por la inteligencia militar ucraniana en Kiev: el avance de Rassvet ("Amanecer"), la constelación satelital con la que Moscú busca emular a la red Starlink de Elon Musk. Según advirtió el subdirector del servicio de inteligencia de Ucrania, Vadym Skibitsky, contar con una red propia operativa permitirá al Kremlin dotar a drones navales y aeronaves no tripuladas de receptores capaces de atacar objetivos en cualquier punto del planeta —desde Europa hasta África u Oriente Medio—, un salto estratégico que obliga a potencias como el Reino Unido a reconstruir con urgencia su profundidad militar y resiliencia nacional.

(Con información de Clarín)