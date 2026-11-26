El Reino Unido convoca a 100.000 reservistas ante la amenaza de un conflicto con Rusia
Por primera vez desde el fin de la Guerra Fría, el Reino Unido activó un mecanismo de alerta sobre su reserva estratégica al enviar cartas a 100.000 exintegrantes del Ejército, la Marina y la Real Fuerza Aérea (RAF) para prepararlos ante "una posible movilización". Las misivas, firmadas por los máximos jefes militares de cada rama, buscan verificar datos de contacto y relevar las nuevas habilidades civiles adquiridas por veteranos recientes que siguen sujetos a convocatoria obligatoria en circunstancias excepcionales.
Aunque el secretario de Defensa, Wes Streeting, intentó llevar calma asegurando que la iniciativa es una "precaución necesaria" y "tranquilizadora" que debió hacerse hace tiempo, admitió que las Fuerzas Armadas se están preparando "para el peor de los escenarios" tras años de desinversión que obligaron a recortar entrenamientos.
La decisión de Londres responde a un deterioro acelerado de la seguridad europea, marcado por el temor a ataques con drones rusos o iraníes y por episodios recientes de máxima tensión, como el lanzamiento de misiles de crucero y un dron ruso hacia el este de Polonia a apenas cien kilómetros de un ejercicio británico mientras Streeting visitaba a las tropas.
Frente a este panorama, el Gobierno evalúa aplicar con mayor rigor el artículo 3 del Tratado de la OTAN —que exige desarrollar la capacidad individual y colectiva para resistir un ataque armado—, invitando además a los reservistas a sumarse de forma voluntaria a maniobras como el ejercicio "Steadfast Defender", al tiempo que la RAF ya resguarda sus aviones de combate en hangares nocturnos y proyecta instalar redes antidrones en sus bases.
Detrás de este despliegue preventivo subyace también una inquietud tecnológica revelada por la inteligencia militar ucraniana en Kiev: el avance de Rassvet ("Amanecer"), la constelación satelital con la que Moscú busca emular a la red Starlink de Elon Musk. Según advirtió el subdirector del servicio de inteligencia de Ucrania, Vadym Skibitsky, contar con una red propia operativa permitirá al Kremlin dotar a drones navales y aeronaves no tripuladas de receptores capaces de atacar objetivos en cualquier punto del planeta —desde Europa hasta África u Oriente Medio—, un salto estratégico que obliga a potencias como el Reino Unido a reconstruir con urgencia su profundidad militar y resiliencia nacional.
(Con información de Clarín)