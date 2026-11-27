El ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, se refirió al vínculo diplomático entre Argentina y Brasil y a la incertidumbre sobre la participación del presidente Javier Milei en la ceremonia de asunción de Luiz Inácio Lula da Silva.

El canciller aseguró que hasta el momento no existe una “confirmación oficial” respecto de una eventual invitación al mandatario argentino.

En ese sentido, sostuvo que, en caso de que Milei no sea convocado a la ceremonia, se trataría de una decisión “unilateral” del Gobierno brasileño.

“Las diferencias ideológicas entre nuestros presidentes no tienen que afectar la relación”, expresó Quirno, al plantear la necesidad de preservar los vínculos bilaterales más allá de las discrepancias políticas entre ambos mandatarios.

Las declaraciones del canciller se producen en un contexto de diferencias entre Milei y Lula, quienes mantienen posiciones contrapuestas en materia económica y política internacional.

Brasil constituye uno de los principales socios comerciales de Argentina, por lo que la relación bilateral resulta estratégica para el intercambio económico, el desarrollo industrial y la integración regional en el marco del Mercosur.

Por el momento, la participación del presidente argentino en la ceremonia de asunción del mandatario brasileño continúa sin confirmación oficial, según lo informado por Quirno.