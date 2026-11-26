El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elevó este jueves la apuesta diplomática en torno al conflicto en Europa del Este al asegurar que le exigió directamente a Vladimir Putin que "retire toda su agresión militar contra territorios de toda Europa". A través de su plataforma Truth Social, el mandatario estadounidense señaló que dedicó "mucho tiempo" a este reclamo durante el encuentro que ambos mantuvieron la semana pasada en China, y calificó la guerra como "un baño de sangre completo" que deja miles de muertos cada mes, por lo que consideró que alcanzar un acuerdo rápido entre Moscú y Kiev representa "una posibilidad fuerte" y un homenaje necesario para las víctimas.

La revelación de Trump llegó horas después de que recibiera en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, a quien puso al tanto del contenido de sus conversaciones con el líder del Kremlin. Aunque se trata del pronunciamiento más explícito del jefe de la Casa Blanca sobre sus tratativas con Rusia, el anuncio dejó zonas grises críticas: el mandatario no precisó si su exigencia abarca únicamente las regiones ucranianas bajo ocupación rusa o si incluye otros puntos del continente, ni tampoco detalló qué concesiones estaría dispuesto a ofrecer Moscú o qué medidas tomaría Washington en caso de una negativa.

El trasfondo de estas declaraciones se remonta al pasado 19 de noviembre en Shenzhen, al sur de China, donde Trump y Putin coincidieron en el marco de la cumbre de la APEC y protagonizaron, junto al presidente chino Xi Jinping, una inédita reunión trilateral de 70 minutos a puertas cerradas. Si bien la declaración conjunta de ese encuentro a tres bandas evitó mencionar explícitamente a Ucrania —centrándose en la reforma de la ONU, la seguridad nuclear, la energía y críticas a la Corte Penal Internacional—, el asesor ruso Yuri Ushakov confirmó que el conflicto bélico sí ocupó el centro de la escena en el mano a mano bilateral entre Washington y Moscú, un diálogo que Putin describió luego como "útil y sustantivo".

La cumbre en territorio chino, sin embargo, despertó fuertes recelos en Kiev antes siquiera de comenzar, luego de que el canciller ucraniano, Andrii Sybiha, advirtiera que un diálogo entre Estados Unidos, Rusia y China sin la presencia de Ucrania corría el riesgo de envalentonar al Kremlin para prolongar las hostilidades. Este encuentro marcó el primer contacto cara a cara entre Trump y Putin desde la fallida cumbre de Alaska del año pasado, en un escenario donde la Casa Blanca ha alternado presiones sobre ambos bandos mientras evita, al menos por ahora, aplicar nuevas rondas de sanciones económicas contra Moscú.

(Con información de Infobae)