La Cámara de Diputados sancionó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) en una votación que arrojó 141 votos afirmativos, ninguno en contra y 99 abstenciones del Partido Justicialista, desatando una rápida celebración del presidente Javier Milei en redes sociales.

"Tenemos nueva Carta Orgánica para el Banco Central. Se terminó con más de 90 años de estafa vía emisión de dinero para financiar déficit fiscal", publicó el mandatario antes de cerrar con su habitual sigla "VLLC", en una jornada parlamentaria cargada de definiciones junto al debate del Presupuesto 2027 en Diputados y el avance en el Senado de la suspensión de las PASO y de la ley de Ludopatía, impulsada tras el reclamo de la Iglesia por las apuestas digitales juveniles.

A través de un comunicado oficial, la Oficina del Presidente destacó que la nueva ley fija como misión primaria y fundamental de la entidad preservar el valor de la moneda y prohíbe el financiamiento monetario al sector público, al tiempo que refuerza su independencia limitando las causales de remoción de sus autoridades y excluyendo al ministro de Economía de las reuniones del Directorio.

El texto oficial sostiene que la reforma "pone fin a 91 años de saqueo, expropiación, impunidad y decadencia institucional" y apunta en particular contra lo que describe como casi dos décadas de uso político de la institución, mencionando el giro de 10.000 millones de dólares de reservas dispuesto en 2010 durante la administración de Cristina Kirchner y la entonces titular del BCRA, Mercedes Marcó del Pont.

Más allá del choque discursivo, la norma redefine las reglas operativas y patrimoniales del organismo central frente al Poder Ejecutivo: declara inembargables las reservas internacionales, habilita transferir al Tesoro únicamente utilidades efectivamente realizadas y concentra en el propio Banco Central la regulación de los sistemas de pago y de las cámaras liquidadoras y compensadoras. Con estas modificaciones en los mecanismos de designación, remoción y relación fiscal, el oficialismo busca consolidar un cerrojo legal contra la emisión monetaria para cubrir desequilibrios presupuestarios.

(Con información de Infobae)