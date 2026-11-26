Después de cuatro intensas horas de debate en el recinto, la Cámara alta aprobó el proyecto de Reforma Electoral que contempla la suspensión de las Elecciones PASO para el 2027. Fueron 43 votos afirmativos, 29 negativos y 0 abstenciones.

Además de los 21 integrantes del La Libertad Avanza, acompañaron con el voto afirmativo los 10 de la Unión Cívica Radical, los 3 del Pro, los 2 de Provincias Unidas, los 2 del Movimiento por Misiones, los 2 de Moveré por Santa Cruz, la salteña Flavia Royón, la neuquina Julieta Corroza y la chubutense Edith Terenzi.

Solamente votaron en contra los 22 del bloque Justicialista, los 3 de Convicción Federal, los 2 del Frente Cívico de Santiago del Estero, el puntano Fernando Salino de Justicia Social Federal y la tucumana Beatriz Ávila de Independencia.

A la hora de votar el artículo 10, el jefe de bloque radical, Eduardo Vischi, propuso incorporar la plabara "obligatorio" al debate presidencial de la segunda vuelta. Asimismo propuso que la contienda sea televisada por televisión abierta y en caso de ausencia de alguno de los candidatos, se le prohíbe la publicidad. Agustín Coto aceptó la propuesta y la votación resultó al igual que la general.

A más de medio año de su arribo en Mesa de Entradas, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, logró tender puentes con los gobernadores aliados en virtud de la suspensión de las Elecciones Primarias del próximo año. Por su parte, Patricia Bullrich, jefa de bancada oficialista del Senado, y Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, tuvieron un rol protagónico a la hora de lograr consensos en la oposición dialoguista.

Cabe aclarar que previo a reactivar el debate, la Cámara Nacional Electoral sugirió al Congreso definir cualquier proyecto que altere el cronograma electoral del 2027 antes del 31 de diciembre. Esta sugerencia tuvo el visto bueno de Bullrich y de Martín Menem, quien impulsó el tratamiento luego de la visita del Papa León XIV.

El articulado de la Reforma Electoral

Con 16 artículos, el Capítulo I establece las disposiciones permanentes que permiten la afiliación digital a los partidos políticos y la creación del Régimen de Ficha Limpia que prohíbe las candidaturas de las personas condenadas por delito doloso. Además, crea el Registro Público que controla las inhabilitaciones.

Esta Reforma Electoral modifica a la Boleta Única de Papel (BUP), la cual incluirá todas las categorías de cargos que se eligen y dispondrá de un casillero para votar cada categoría por separado y para votar la lista completa. Otro gran dato saliente es la reducción del 5 al 2,5% el tiempo total de programación en servicios de comunicación audiovisual y televisión por suscripción para fines electorales.

Respecto al debate presidencial, solo será obligatorio en caso de una segunda vuelta electoral y queda derogada la veda electoral en virtud de habilitar la apertura de comercios durante las horas previas a la contienda electoral. En tal sentido, los partidos pueden realizar publicidad política incluso fuera del período tradicional de campaña.

Por último, las disposiciones permanentes establecen un nuevo sistema de elección de parlamentarios del Mercosur: serán designados por acuerdo entre los legisladores nacionales manteniendo la proporcionalidad política existente en cada cámara.

Por otro lado, el Capítulo II suspende las PASO para el 2027 y, lógicamente, reordena el cronograma electoral que ya no tendrá como fecha tope a finales de junio para presentación de candidaturas. Una vez oficializadas las listas, se llevará a cabo el sorteo que determina el orden y ubicación de las agrupaciones políticas en la Boleta Única de Papel.

Parlamentario.