El Gobierno de Donald Trump anunció este miércoles una nueva propuesta de aranceles sobre las importaciones provenientes de 14 economías, entre ellas China, Brasil, Japón y la Unión Europea (UE).

La administración estadounidense sostiene que estos países y bloques comerciales favorecen a sus industrias mediante políticas que generan un exceso de capacidad productiva y reducen artificialmente los precios, perjudicando a los fabricantes estadounidenses.

Los gravámenes anunciados podrían alcanzar el 20%, aunque su aplicación dependerá de los acuerdos comerciales vigentes y de las negociaciones con cada país.

China podría enfrentar aranceles de hasta el 40%

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, advirtió que los gravámenes sobre los productos chinos podrían alcanzar el 40% si fracasan las negociaciones vinculadas a la tregua comercial acordada entre Trump y Xi Jinping.

En el caso de la Unión Europea y Japón, los aranceles pasarían del 10% vigente al 15%, respetando los límites establecidos en los acuerdos bilaterales.

La Comisión Europea rechazó los argumentos de Washington y sostuvo que el bloque también resulta perjudicado por la sobreproducción industrial china.

Brasil también está en la mira de Washington

En una iniciativa paralela, la administración republicana propuso nuevos gravámenes sobre productos brasileños, entre ellos aeronaves, al considerar insuficientes las medidas adoptadas por Brasilia para atender sus reclamos comerciales.

El anuncio se produce a un mes de la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva.

Qué pasa con la Argentina

La Argentina quedó fuera de esta nueva propuesta arancelaria, aunque continúa alcanzada por los gravámenes anunciados a finales de julio.

Las nuevas tarifas podrían entrar en vigor dentro de un mes, una vez finalizado el período previsto para que las empresas y otros sectores afectados presenten sus observaciones.

Con estas iniciativas, Trump busca recuperar parte de su política arancelaria, luego de que la Corte Suprema estadounidense invalidara en febrero varios de los gravámenes impulsados por su administración.