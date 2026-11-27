Fundada el 21 de octubre de 1976, la Cámara de Turismo de Salta celebra cinco décadas de trabajo, acompañando el crecimiento y la consolidación de la actividad turística como uno de los principales motores del desarrollo económico y social de la provincia.

Con la promoción turística como uno de sus principales objetivos fundacionales, la institución fue evolucionando y adaptándose a las nuevas necesidades del sector, contribuyendo a construir una política de Estado que trascendió las distintas gestiones de gobierno.

A lo largo de su historia, varios de sus dirigentes también fueron protagonistas de procesos de gestión pública, fortaleciendo la articulación entre el sector público y privado.

La renovación de sus estatutos, la ampliación de su representatividad, la incorporación de entidades turísticas del interior provincial y la consolidación de una sede propia fueron algunos de los hitos de su crecimiento institucional.

Actualmente, la Cámara representa de manera indirecta a casi 1.500 empresas turísticas de distintos rubros y de todos los rincones de la provincia.

Este viernes 27 de noviembre, la institución celebrará sus 50 años con una cena que reunirá a empresarios, representantes de cámaras turísticas de toda la provincia, funcionarios públicos y autoridades de otras instituciones. También fueron invitados los expresidentes que condujeron la entidad a lo largo de estas cinco décadas.

La celebración será una oportunidad para reconocer a quienes contribuyeron a construir la historia del turismo salteño y renovar el compromiso con el desarrollo de una actividad estratégica para el futuro de Salta.