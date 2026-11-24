El presidente del Ente de Turismo de la ciudad de Salta, Fernando García Soria, realizó un balance positivo del movimiento turístico durante el fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional.

En diálogo con Pelo y Barba, por Aries, el funcionario precisó que la capital salteña registró casi 9.000 arribos turísticos y una ocupación promedio del 70%, por encima de los niveles habituales de un fin de semana.

García Soria atribuyó los resultados tanto al atractivo turístico del destino como a la realización de actividades culturales y deportivas que convocaron a visitantes de otras provincias.

Los eventos sostienen el movimiento turístico

El funcionario destacó el desempeño del segundo semestre del año, particularmente por la realización de congresos y convenciones, y anticipó buenas expectativas para el próximo fin de semana largo de diciembre.

"Fue un fin de semana que dejó buenos resultados. Un segundo semestre que está teniendo un movimiento bastante intenso vinculado a lo que son los eventos, sobre todo los congresos y las convenciones", expresó.

Menor consumo y preocupación por la rentabilidad

Pese a los niveles de ocupación, García Soria reconoció que la situación económica nacional impacta directamente en el gasto de los visitantes y en la rentabilidad de los establecimientos turísticos.

"La gente restringe un poco más los gastos o los consumos turísticos. El turismo no está ajeno de esto", sostuvo.

El funcionario explicó que la disminución del consumo, combinada con el incremento de los costos operativos, afecta la capacidad de los empresarios para sostener sus servicios y realizar nuevas inversiones.

En ese sentido, señaló que el municipio trabaja junto a las cámaras hoteleras, gastronómicas y de agencias de viajes para acompañar al sector.

"La rentabilidad no solamente es ganancia", remarcó García Soria, al advertir sobre la importancia de contar con recursos para renovar vehículos, mejorar instalaciones y garantizar la continuidad de los establecimientos.