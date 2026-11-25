El coordinador del Ente de Turismo de la ciudad de Salta, Fernando García Soria, analizó el posicionamiento turístico de la capital salteña frente al crecimiento de otros destinos del norte argentino, particularmente de Jujuy.

En Agenda Abierta, por Aries, el funcionario destacó que Salta Capital concentra alrededor del 65% de la oferta de servicios turísticos de la provincia, lo que consideró fundamental al momento de analizar los indicadores de ocupación.

“La ciudad de Salta tiene la misma cantidad de plazas que toda la provincia de Jujuy”, aseguró García Soria.

El turismo de reuniones fortalece a Salta Capital

El funcionario destacó el trabajo realizado para captar congresos, convenciones y encuentros deportivos, actividades que contribuyeron a alcanzar una ocupación del 70% durante el último fin de semana largo.

Como ejemplo, mencionó las Olimpiadas de Ciencias Económicas, que convocaron a casi 4.000 participantes y generaron movimiento turístico durante más de cinco días.

Según García Soria, la realización de estos eventos permitió reposicionar a Salta como uno de los principales destinos de turismo de reuniones.

Jujuy, ¿competidor o aliado turístico?

Consultado sobre el crecimiento turístico de Jujuy y la posibilidad de que haya desplazado a Salta en el protagonismo regional, el funcionario celebró el desarrollo de la provincia vecina y rechazó la lógica de competencia.

“El principal aliado nuestro es Jujuy”, afirmó.

García Soria consideró que, para captar visitantes internacionales, resulta fundamental promocionar al norte argentino como una región integrada y no como destinos aislados. “Si nosotros pretendemos salir solamente como un destino, sería un gran error”, sostuvo.

La apuesta por los corredores turísticos regionales

El funcionario planteó la necesidad de fortalecer los corredores turísticos de la Puna, los Valles Calchaquíes y las Yungas, mediante un trabajo articulado con Jujuy, Catamarca y Tucumán.

Asimismo, destacó las oportunidades que representa la integración sudamericana, particularmente a través de los circuitos que conectan Salta con San Pedro de Atacama, en Chile, y el Salar de Uyuni, en Bolivia.