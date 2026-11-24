Con buenas expectativas de cara a las vacaciones de verano, la ciudad de Salta busca fortalecer su posicionamiento turístico durante enero y febrero, meses históricamente considerados de temporada baja para la capital.

En Pelo y Barba, por Aries, el presidente del Ente de Turismo municipal, Fernando García Soria, destacó el trabajo de promoción en distintos mercados y la implementación del programa provincial PreSalta, destinado a incentivar la demanda turística mediante reintegros.

El funcionario explicó que la estrategia no apunta a competir directamente con los tradicionales destinos de playa, sino a captar viajeros interesados en la naturaleza, la cultura, las tradiciones y la gastronomía.

PreSalta: hasta cuándo se podrán realizar las compras

El programa impulsado por el Ministerio de Turismo y Deportes de la Provincia contempla reintegros para quienes contraten servicios turísticos y elijan vacacionar en Salta durante enero y febrero de 2027.

El período de compra comenzó el pasado 20 de noviembre y se extenderá hasta el 13 de diciembre, e incluye contrataciones de alojamiento y servicios de agencias de viajes. Con la participación de 19 municipios y cerca de 300 empresas turísticas, García Soria consideró que la iniciativa representa una oportunidad para fortalecer la actividad durante el verano.

"Es la primera experiencia que tiene Salta con un programa de estas características. Es una herramienta que tenemos que aprovechar", manifestó.

El desafío de posicionar a Salta como destino de verano

García Soria anticipó que la Municipalidad dará continuidad a la generación de eventos durante las vacaciones, con el objetivo de incrementar el flujo de visitantes y aprovechar la oferta turística disponible en la capital.

"Históricamente es la temporada baja que tiene la ciudad, pero es un destino que tiene toda su oferta disponible, que tiene muchas actividades", indicó.

El funcionario también remarcó la necesidad de que los municipios y los prestadores turísticos se involucren activamente en la promoción del PreSalta para potenciar sus resultados.

"Es un programa que realmente tiene como objetivo incentivar la demanda", concluyó.