De acuerdo con las estadísticas oficiales, la provincia recibió 8.664 turistas más que el año pasado, lo que representa un crecimiento interanual del 35,8%.

El incremento adquiere mayor dimensión si se considera que, en 2025, el Ministerio de Turismo y Deportes ya había informado una suba del 24,8% respecto del mismo feriado de 2024.

Un crecimiento de casi el 70% en dos años

Según los números difundidos por la gestión provincial, Salta pasó de recibir aproximadamente 19.381 turistas en 2024 a 24.188 en 2025 y 32.852 en 2026.

Así, en apenas dos años, la cantidad de visitantes durante el fin de semana largo de noviembre aumentó un 69,5%.

Turismo atribuye los resultados a su estrategia de promoción

Desde la cartera que conduce Manuela Arancibia destacaron el trabajo conjunto con los municipios y el sector privado, la agenda de eventos culturales y deportivos y las campañas de promoción nacional e internacional.

Molinos, Cachi, Cafayate, San Antonio de los Cobres y Salta Capital fueron los cinco municipios que registraron la mayor demanda de alojamiento.

Con estos números, el Gobierno provincial anticipa un escenario favorable para la temporada de verano, respaldado por el programa PreSalta, que incentiva la contratación anticipada de servicios turísticos.

Los números que faltan

A diferencia del informe de 2025, que detallaba un impacto económico superior a los $8.350 millones, una estadía promedio de 2,8 noches y picos de ocupación superiores al 85%, el comunicado de este año no precisó esos indicadores.

Si bien las cifras oficiales reflejan un importante crecimiento en la cantidad de visitantes, los datos publicados no permiten comparar el gasto turístico, el impacto económico ni los porcentajes de ocupación hotelera entre ambos años.

Fuentes: Información 2026; información 2025