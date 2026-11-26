A dos años de haber dejado la función pública, el exministro de Turismo de Salta, Mario Ernesto Peña (h), analizó en Día de Miércoles, por Aries, la realidad del sector turístico y el impacto del contexto económico nacional sobre la actividad.

“La Argentina está muy cara”, sostuvo el empresario, quien reveló que un pasaje aéreo para viajar a Mendoza el próximo 4 de diciembre le costaba $1.200.000.

Peña cuestionó la reducción de la oferta aerocomercial y advirtió que la decisión de las compañías de destinar aviones a rutas internacionales durante el verano limitará la disponibilidad de vuelos de cabotaje.

“Cuando hay poca oferta, obviamente suben los precios. Vamos a tener un verano complejo”, anticipó.

Asimismo, señaló que el atraso cambiario afecta la competitividad frente a los países limítrofes. Aunque reconoció que una devaluación podría favorecer al turismo, también advirtió sobre sus consecuencias inflacionarias.

La caída de la actividad y el empleo

El exfuncionario consideró que el turismo y el comercio atraviesan un momento crítico, especialmente por su capacidad de generar empleo a través de pequeñas y medianas empresas.

“Las grandes generadoras de empleo en la Argentina son el comercio y el turismo. Y las dos están con el 50% hoy de la productividad que podrían tener”, estimó.

En ese sentido, recordó que en agosto había proyectado una pérdida de 300.000 puestos de trabajo vinculados al turismo en el país si se mantenía el actual rumbo macroeconómico.

Salta: la actividad se concentra en Capital y Cafayate

Al analizar la situación provincial, Peña destacó la capacidad de Cafayate para generar nuevas propuestas turísticas a partir de la inversión privada, aunque advirtió que la realidad es diferente en otros municipios.

“El problema turísticamente lo tienen los destinos emergentes”, afirmó, al mencionar las dificultades que atraviesan localidades como Chicoana, El Carril y Coronel Moldes.

“Donde menos cuesta es en la Capital y en Cafayate. En los otros municipios les cuesta muchísimo más”, sostuvo.

Salta frente a Jujuy: las diferencias en la promoción turística

Analizando el posicionamiento turístico de Salta frente a Jujuy, Peña reconoció que la provincia vecina logró consolidar una estrategia de promoción que actualmente no encuentra su equivalente en el territorio salteño.

“Jujuy ha encontrado una veta muy interesante de promoción en los últimos tiempos, cosa que no la está haciendo Salta. Sin lugar a dudas”, afirmó el exministro.

En ese sentido, destacó las posibilidades de crecimiento que representa la ampliación del aeropuerto Martín Miguel de Güemes, tanto para incorporar nuevas conexiones aéreas como para incrementar la llegada de visitantes.

Lejos de plantear una competencia entre ambas provincias, Peña defendió la necesidad de trabajar conjuntamente en la promoción del norte argentino, especialmente en los mercados internacionales.

“Tenemos que trabajar juntos. Las dos provincias tienen que estar hermosas. El europeo tiene que venir, transitar por un lugar y el otro, y se va y dice: ‘El norte de la Argentina es bello’”, expresó.

Por otra parte, identificó a Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero, como uno de los destinos más fuertes de la región, destacando su capacidad hotelera y el trabajo articulado entre el Estado y el sector privado para sostener la demanda. Resaltó la importancia del turismo regional para Salta, particularmente de los visitantes provenientes de Tucumán, Santiago del Estero y Jujuy, quienes eligen recurrentemente la Capital y los Valles Calchaquíes.

En ese contexto, sostuvo que la creación de nuevos productos y experiencias resulta fundamental para mantener el atractivo de los destinos y conseguir que los turistas regresen. Una tarea en la que, consideró, el sector privado tiene un papel determinante.