La situación económica, el costo de los pasajes aéreos y la competitividad de los destinos internacionales generan incertidumbre en el sector turístico salteño de cara a la temporada de verano 2027.

En Agenda Abierta, por Aries, el coordinador del Ente de Turismo de la ciudad de Salta, Fernando García Soria, reconoció que Argentina resulta un destino caro en comparación con los países limítrofes.

El funcionario señaló que esta situación, sumada al estancamiento de la economía nacional, podría afectar la cantidad de personas que salgan de vacaciones durante los próximos meses.

“Tenemos una temporada de verano con muchos interrogantes”, manifestó.

Viajar a Salta o a Brasil por el mismo precio

García Soria advirtió que la distancia respecto de Buenos Aires, principal mercado emisor de turistas hacia Salta, y los elevados costos de los pasajes aéreos condicionan la competitividad del destino.

“Si alguien tiene que hacer un vuelo en avión a Salta, dice: capaz que por el mismo precio hago un vuelo a Brasil, me voy a la playa”, ejemplificó.

El funcionario explicó que, desde la perspectiva de un turista porteño, Salta no solamente compite con destinos nacionales, sino también con Brasil, el Caribe y Estados Unidos.

“Hoy por hoy, el costo más caro que tenemos nosotros es el traslado, es el pasaje aéreo”, reconoció. Ante este escenario, planteó la necesidad de generar alternativas de financiamiento, reducir costos e incrementar la oferta aérea.

Cayó el turismo internacional de cercanía desde 2023

García Soria también reconoció una retracción del turismo internacional de cercanía desde 2023, particularmente de aquellos visitantes que aprovechaban las condiciones cambiarias para viajar a Argentina.

No obstante, aseguró que Salta registra un incremento de visitantes brasileños y continúa recibiendo turistas provenientes de Europa y Norteamérica. Según explicó, la estabilidad del dólar genera mayor previsibilidad para quienes programan viajes internacionales de larga distancia, aunque Argentina continúa siendo un destino caro frente a los países vecinos.

Salta apuesta al turismo regional

Frente a estas dificultades, el municipio busca captar visitantes provenientes de destinos ubicados en un radio de entre 600 y 800 kilómetros, que puedan trasladarse por sus propios medios.

García Soria también señaló que las tradicionales vacaciones de diez o quince días están dando paso a escapadas más cortas, incluso durante la temporada de verano.

Este cambio en los hábitos de los viajeros obliga al sector turístico a adaptar sus estrategias de promoción y comercialización.