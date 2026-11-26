En diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries, la especialista en tocoginecología y medicina funcional, Dra. Verónica Guzmán Aguirre, destacó la importancia de preservar la masa muscular a lo largo de la vida, sobre todo para la prevención de enfermedades y la conservación de la autonomía durante la vejez.

“A partir de los 40 años tenemos una caída muy lenta de los sistemas que mantienen nuestro tejido muscular en abundancia. Tenemos que empezar a tomar conciencia de que necesitamos tener una nutrición lo suficientemente proteica para poder mantener la masa muscular que necesitamos para vivir”, señaló.

La especialista remarcó que el fortalecimiento muscular debe entenderse como una herramienta para la salud y no como una cuestión estética. En este sentido, destacó su importancia para conservar la independencia física y afrontar eventuales problemas de salud.

“Si mantenemos nuestra masa muscular, vamos a tener menos riesgos de caída, tenemos más autonomía, tenemos más posibilidades de movernos solos, tenemos más posibilidades de recuperarnos más rápido ante una eventual cirugía o alguna situación de salud”, explicó.

Guzmán Aguirre también advirtió sobre las consecuencias del sedentarismo asociado al estilo de vida actual, caracterizado por largas jornadas frente a las pantallas y una menor actividad física cotidiana. “No tenemos que perder de vista que lo más importante, el pasaporte a una buena calidad de vida y de vejez, es la masa muscular”, sostuvo.

En cuanto a las posibilidades de incorporar ejercicios de fuerza a la rutina, la médica señaló que no es indispensable asistir a un gimnasio ni contar con equipamiento especializado. Elementos de uso cotidiano, como botellas rellenas de arena o bolsas de arroz, pueden utilizarse para realizar ejercicios en el hogar.

“La masa muscular y el ejercicio disminuyen el riesgo cardiometabólico, disminuyen la resistencia a la insulina, mejoran el uso del azúcar que tenemos dando vuelta en sangre. Por ende, disminuimos el riesgo de hacer diabetes”, explicó.

Además, la especialista agregó que, en algunos pacientes con enfermedades crónicas, una alimentación adecuada y un programa de fortalecimiento muscular pueden contribuir a reducir la necesidad de medicación, siempre bajo supervisión profesional.