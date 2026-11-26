Las personas privadas de la libertad en Salta podrán acceder a una nueva modalidad de atención médica mediante el Hospital Digital. La iniciativa comenzará con una etapa de prueba destinada a pacientes con tuberculosis, cuyo inicio está previsto para noviembre de 2026.

Para poner en marcha el sistema, representantes de las áreas de Salud y Justicia mantuvieron una reunión en la que definieron aspectos vinculados con la organización de las consultas y el seguimiento de los tratamientos.

Durante el encuentro se realizó una demostración del funcionamiento de la plataforma y del equipamiento necesario para brindar atención médica en el ámbito penitenciario. Además, se facilitó el acceso digital a los organismos involucrados.

En la planificación también participaron representantes del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y personal del Departamento de Sanidad del Servicio Penitenciario.

Por el momento, no se informó cuántos pacientes serán incluidos en la primera etapa ni cuándo podría extenderse esta modalidad de atención al resto de la población penitenciaria.