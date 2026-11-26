La Argentina fracasó en su intento de alcanzar la presidencia del Consejo Ejecutivo de ONU Turismo para 2027. Daniel Scioli perdió frente a la ministra de Turismo, Cultura y Artes Creativas de Ghana, Abla Dzifa Gomashie, durante la elección realizada este miércoles en Abu Dabi.

Antes de la votación, Scioli había difundido un video en sus redes sociales en el que expresaba sus expectativas de alcanzar el cargo y agradecía especialmente a la Cancillería argentina por las gestiones diplomáticas realizadas.

Según publicó La Política Online, el canciller Pablo Quirno le había asegurado que contaba con los apoyos necesarios. El resultado fue otro: 19 votos para Ghana y 14 para la Argentina.

A esto se sumó el papel de Brasil, que reivindicó públicamente haber liderado la victoria del país africano y consiguió, además, una de las vicepresidencias del Consejo Ejecutivo.

Mientras el gobierno brasileño celebraba el resultado, el comunicado oficial argentino omitió mencionar la candidatura de Scioli, la derrota y el resultado de la votación. En cambio, destacó la importancia de fortalecer la representación africana en el organismo.

La Argentina continuará integrando el Consejo Ejecutivo hasta 2029, pero perdió la oportunidad de presidir uno de los principales órganos de conducción del turismo mundial.