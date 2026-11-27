Un anuncio en Facebook con la frase “Lavo cocinas” y un precio de $20.000 llamó la atención por la particularidad del servicio. Detrás de la publicación está Javier Cardozo, un salteño de 36 años que busca generar ingresos tras quedarse sin trabajo.

En Pelo & Barba, por Aries, contó que es acompañante terapéutico, pero recientemente se quedó sin pacientes y, pese a recorrer distintos comercios y empresas entregando currículums, no consiguió una nueva oportunidad laboral.

También se dedica a la reparación de calzado, aunque la falta de clientes lo obligó a buscar otras alternativas para afrontar los gastos cotidianos y pagar el alquiler.

Una oportunidad entre la necesidad y el ingenio

Con el poco dinero que tenía disponible en una billetera virtual, Javier compró productos de limpieza y comenzó por limpiar la cocina de la vivienda que alquila. Sacó fotografías y decidió ofrecer el servicio a través de las redes sociales.

Su propuesta consiste en limpiar cocinas a domicilio, aunque también realiza trabajos sobre campanas extractoras, pisos y paredes, según las necesidades de cada cliente.

El servicio tiene un precio anunciado de $20.000 y Javier lleva sus propios productos, esponjas, guantes y elementos de protección.

Por el momento, recibió numerosas consultas, aunque muchos interesados postergaron la contratación hasta los primeros días de diciembre.

Vendió su bicicleta para pagar la luz

Las dificultades económicas también lo obligaron a desprenderse de su bicicleta, que anteriormente utilizaba para realizar repartos y generar ingresos adicionales.

“Tenía mi bici, que la vendí para pagar la luz de acá del alquiler”, relató. Actualmente, se traslada en colectivo para prestar sus servicios en cualquier barrio de la ciudad.

“Toqué fondo y lo único que me queda es subir para arriba”, expresó al describir su situación.

Antes de comenzar con la limpieza de cocinas, Javier también realizó repartos particulares, vendió coco azucarado en los parques y preparó budín de pan para comercializar por porciones en la calle.

La búsqueda de una oportunidad laboral

Pese a las dificultades, Cardozo aseguró que continúa buscando trabajo como acompañante terapéutico, actividad para la cual cuenta con buenas referencias.

“Si no te movés, no hay manera de que la oportunidad venga a tocar tu puerta, tenés que salir a buscarla”, manifestó.

Durante la entrevista, incluso, oyentes de Aries solicitaron su contacto para consultar por sus servicios de acompañamiento terapéutico.

Quienes estén interesados en contratar sus servicios pueden comunicarse al 387 685-3718, número que el propio Javier difundió al aire.