Con la finalización del ciclo lectivo, las promociones de los colegios secundarios de Salta comenzaron a celebrar el tradicional Último Último Día (UUD), una despedida de la etapa escolar que reúne a los estudiantes con batucadas, papel picado y recorridas por distintos puntos de la ciudad.

Se constató este viernes la presencia de una importante cantidad de residuos sobre calle Mitre, desde Santiago del Estero hasta las inmediaciones de la plaza 9 de Julio.

Las precipitaciones registradas durante las últimas horas agravaron el escenario, convirtiendo el papel picado en una especie de engrudo adherido a las veredas y al pavimento.

Además, se observó la acumulación de papeles sobre las rejillas de algunos imbornales, cuya limpieza resulta fundamental ante la llegada de la temporada de lluvias.

Batucadas y festejos en las calles

Durante el jueves también se registraron celebraciones estudiantiles sobre avenida Bicentenario de la Batalla de Salta, donde una promoción interrumpió momentáneamente el tránsito mientras se dirigía con una batucada hacia el monumento a Güemes.

Los festejos se extendieron durante la tarde y la noche, coincidiendo con la finalización de las actividades escolares de diferentes establecimientos educativos.

El desafío de celebrar sin afectar los espacios públicos

Si bien estas manifestaciones forman parte de la despedida de los estudiantes secundarios, la cantidad de residuos que queda en las calles representa un trabajo adicional para el personal de limpieza urbana.

La situación también plantea la necesidad de compatibilizar los festejos estudiantiles con el cuidado de los espacios públicos, la circulación vehicular y el funcionamiento de los desagües pluviales.

Mientras las promociones despiden una de las etapas más significativas de sus vidas, las consecuencias de las celebraciones ya son visibles en distintos sectores del centro salteño.