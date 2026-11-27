La Policía de Salta desplegará este viernes 27 de noviembre un operativo preventivo en Plaza España, ante la convocatoria de estudiantes secundarios para participar del tradicional banderazo de fin de curso.

El dispositivo se desarrollará entre las 14 y las 19, con presencia policial antes, durante y después de las celebraciones. El objetivo es prevenir incidentes, proteger a los participantes y evitar daños en espacios públicos y propiedades privadas.

La convocatoria circuló a través de redes sociales y, según informó la fuerza, motivó la planificación de una cobertura especial por los antecedentes de disturbios registrados en años anteriores.

Recomiendan evitar desplazamientos masivos hacia el Monumento a Güemes

La Policía recordó que en festejos anteriores se registraron pintadas, daños al patrimonio y otros incidentes durante los desplazamientos de estudiantes por calles y avenidas de la ciudad.

Por ese motivo, recomendó evitar las movilizaciones masivas hacia el Monumento al General Martín Miguel de Güemes, con la intención de prevenir situaciones de riesgo.

El operativo también buscará garantizar la circulación de vehículos y peatones en los sectores donde se concentren los estudiantes.

Prohibiciones y posibles sanciones durante los festejos

Las autoridades recordaron que la legislación provincial contempla restricciones al consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos.

Asimismo, está prohibido utilizar pirotecnia con efectos sonoros en todo el territorio de Salta, según la Ley Provincial 8340.

También se advirtió sobre posibles sanciones por pintadas y daños a bienes públicos o privados, conforme a las disposiciones contravencionales vigentes.

En el sector del Monumento a Güemes y sus alrededores rige, además, una disposición judicial que restringe el uso de bengalas fumígenas y elementos que generen humo tóxico .

La Policía indicó que los incumplimientos podrán derivar en actuaciones contravencionales o penales, según la gravedad de los hechos.

Piden acompañamiento de las familias

Desde la fuerza solicitaron a los estudiantes celebrar el cierre del ciclo lectivo de manera responsable y respetar las normas de convivencia.

También convocaron a las familias a acompañar los festejos y promover conductas que permitan disfrutar de la jornada sin poner en riesgo a otras personas.