Las rutas nacionales y provinciales de Salta presentan diferentes complicaciones para circular este viernes 27 de noviembre. Los principales inconvenientes incluyen calzadas deterioradas, pozos, trabajos de reparación, neblina, lluvias y presencia de animales.

Según el informe difundido por la Subsecretaría de Defensa Civil de Salta, las rutas permanecen transitables en los sectores relevados, aunque existen tramos que requieren especial precaución. La situación más complicada se registra en la ruta nacional 40, donde hay sectores muy deteriorados y restricciones para determinados vehículos.

Ruta 40: tramos muy dañados y circulación restringida

Uno de los sectores más comprometidos es el que une Seclantás con Molinos, donde la calzada presenta importantes daños. Las autoridades recomiendan desviarse por la ruta provincial 53, a la altura del paraje El Churcal.

La situación también es complicada en la ruta 40, después del Abra del Acay, donde el informe indica que el camino es apto únicamente para vehículos 4x4. En esa zona se registran lloviznas y condiciones difíciles de circulación.

Rutas 33, 51 y 68: neblina, pozos y maquinaria

En la ruta provincial 33, a la altura del Parque Nacional Los Cardones, se advierte sobre neblinas y presencia de fauna autóctona.

Entre los kilómetros 44 y 59 también se desarrollan tareas de mantenimiento con maquinaria pesada, por lo que se recomienda circular a velocidad reducida.

La ruta nacional 51, en los sectores anteriores a Campo Quijano y San Antonio de los Cobres, presenta baches y circulación de camiones pesados.

Por su parte, en la ruta nacional 68, entre La Merced y La Viña, se reportan pozos que obligan a conducir con precaución. También se advierte sobre posibles deslizamientos en sectores próximos a Cafayate.

Rutas 34 y 9: obras, baches y agua sobre la calzada

En la ruta nacional 34, a la altura de Embarcación, se registran pozos, trabajos de Vialidad y presencia de agua sobre la calzada.

Entre Metán y Rosario de la Frontera, sobre el corredor de las rutas nacionales 9 y 34, continúan las tareas de reparación, con maquinaria y sectores de circulación dificultosa.

También se reportan baches y presencia de animales en tramos de la ruta 34 correspondientes al norte provincial.

Otras rutas provinciales con dificultades

En el departamento Anta, las rutas provinciales 5, 29, 30 y 41 presentan advertencias por animales sueltos, mientras que en la ruta 20 se registran pozos.

En Cafayate, las rutas provinciales 6, 56, 42 y 44 tienen sectores con calamina, arena, pozos y cruces de ríos.

En Rosario de Lerma se informan trabajos en las rutas provinciales 23 y 94. En Los Andes, la ruta 27 hacia Tolar Grande presenta tareas de mantenimiento.

En Iruya, la ruta provincial 133 se encuentra sin pavimentar, con calamina y sectores de cornisa. Además, se recomienda no intentar cruzar arroyos cuando llevan agua.

Recomendaciones para quienes viajen

Las autoridades recomendaron circular con las luces encendidas, respetar la señalización y reducir la velocidad en zonas con trabajos, lluvias o neblina.

También pidieron prestar atención a la presencia de animales y posibles desprendimientos de piedras, especialmente en caminos de montaña.

El estado de las rutas puede cambiar por las condiciones meteorológicas, por lo que se aconseja consultar información actualizada antes de viajar.