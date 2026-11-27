Este viernes 27 de noviembre se celebra una nueva edición del Black Friday, una jornada de descuentos en tecnología, electrodomésticos, indumentaria y otros productos. En Salta, Defensa del Consumidor difundió recomendaciones para evitar estafas y comprobar que las promociones representen un ahorro real.

Uno de los principales consejos es comparar precios antes de comprar, ya que no todas las ofertas garantizan una rebaja efectiva. También recomiendan evaluar si el producto es necesario y revisar las condiciones de pago.

A diferencia de otros países, en Argentina el Black Friday no tiene un organizador único. Cada comercio decide qué productos ofrece, qué descuentos aplica y durante cuánto tiempo mantiene las promociones.

Compras online: cuidado con las páginas falsas

La Subsecretaría de Defensa del Consumidor advirtió sobre la circulación de enlaces que llegan por WhatsApp, correos electrónicos y redes sociales, y que pueden conducir a sitios falsos que imitan a comercios reconocidos.

Antes de concretar una compra, se recomienda ingresar directamente a la página oficial de la tienda, verificar los datos del vendedor y revisar las opiniones de otros compradores.

También es fundamental no compartir fotografías del DNI, tarjetas bancarias, contraseñas ni códigos de verificación. En caso de realizar transferencias, se deben comprobar los datos del destinatario.

Cuotas, envíos y descuentos: qué revisar

Los consumidores deben controlar que el precio anunciado coincida con el cobrado al finalizar la operación, tanto en locales físicos como en plataformas digitales.

También es importante verificar si existen gastos de envío, cargos adicionales o intereses por financiación. Una promoción en cuotas puede terminar siendo más cara que el precio originalmente publicado.

Los comercios están obligados a respetar las ofertas anunciadas y brindar información clara sobre precios, productos y modalidades de pago.

Qué hacer si no respetan una oferta

Defensa del Consumidor recomienda guardar capturas de pantalla de las promociones, facturas, comprobantes de pago y mensajes intercambiados con el vendedor.

En las compras por internet, los consumidores cuentan, en general, con 10 días corridos para arrepentirse de la operación, con las excepciones establecidas por ley.

Además, los productos nuevos tienen una garantía legal de seis meses y los usados, de tres meses. Si presentan fallas cubiertas por la garantía, corresponde una reparación sin costo.

Dónde denunciar irregularidades en Salta

Quienes tengan problemas con una compra pueden realizar consultas o presentar denuncias ante la Subsecretaría de Defensa del Consumidor.

Los reclamos se reciben a través de www.consumidorsalta.gob.ar o presencialmente en España 1350, Salta Capital, de lunes a viernes, de 8 a 14.

Desde el organismo remarcaron la importancia de conservar toda la documentación de las operaciones para facilitar cualquier reclamo posterior.