Los principales pasos fronterizos que conectan Salta con Chile, Bolivia y Paraguay se encuentran habilitados este viernes 27 de noviembre, aunque presentan diferentes horarios de funcionamiento y condiciones meteorológicas.

Según el reporte difundido por la Subsecretaría de Defensa Civil de Salta, los viajeros deben prestar especial atención a las condiciones climáticas en los cruces de alta montaña y consultar el estado de las rutas antes de salir.

Pasos fronterizos con Chile

El paso de Sico está habilitado para todo tipo de vehículos, con atención de 9 a 19. Se prevé cielo parcialmente soleado, temperaturas entre 1 y 17 grados y vientos de 10 kilómetros por hora.

El paso Socompa permanece habilitado únicamente para el transporte ferroviario. En la zona se pronostican temperaturas de entre 0 y 17 grados, cielo nublado y vientos de hasta 69 kilómetros por hora.

Por su parte, el paso de Jama, ubicado en Jujuy, está habilitado de 8 a 20, aunque presenta cortes intermitentes por las condiciones climáticas de alta montaña. Se esperan ráfagas de viento de hasta 63 kilómetros por hora, según el informe.

Pasos fronterizos con Bolivia

Los cuatro cruces incluidos en el reporte se encuentran habilitados.

El paso de Aguas Blancas por chalanas funciona de 6 a 20, con temperaturas previstas entre 19 y 26 grados y cielo nublado.

El Puente Internacional de Aguas Blancas permanece habilitado las 24 horas, al igual que el paso Salvador Mazza, donde se esperan temperaturas de entre 19 y 23 grados.

En tanto, el paso Los Toldos también está habilitado durante las 24 horas. Para esa zona se prevén lluvias, cielo mayormente nublado y temperaturas entre 12 y 16 grados.

Paso fronterizo con Paraguay

El paso de Misión La Paz, que conecta Salta con Paraguay, está habilitado de 7 a 20.

Las condiciones meteorológicas previstas incluyen cielo parcialmente nublado, temperaturas entre 23 y 31 grados y vientos de 6 kilómetros por hora.

Recomendaciones antes de viajar

Las autoridades recomendaron llevar la documentación correspondiente, respetar los horarios de funcionamiento y verificar las condiciones de circulación antes de emprender el viaje.

Para quienes se dirijan a la cordillera, también aconsejaron llevar abrigo adecuado, combustible suficiente y extremar las precauciones ante los fuertes vientos y los posibles cortes en los caminos.