El CIC de barrio Solidaridad recibirá este jueves 26 de noviembre una jornada gratuita de colocación de implantes anticonceptivos subdérmicos, destinada a mujeres de entre 14 y 21 años.

La atención se realizará de 8.30 a 12.30, en la manzana 414, entre avenida Fortín y Juan Manuel Cedolini, en la ciudad de Salta.

Según informó el Ministerio de Salud Pública, las interesadas deberán inscribirse previamente mediante el correo [email protected].

Cómo funciona el método

El implante consiste en una pequeña varilla flexible que se coloca debajo de la piel del brazo y libera una hormona para prevenir embarazos. Su duración es de entre tres y cinco años, según el dispositivo.

No protege contra el VIH ni otras infecciones de transmisión sexual, por lo que se recomienda complementar su uso con preservativo.

La actividad estará a cargo del equipo de Salud Sexual y Procreación Responsable. El Ministerio también anticipó operativos en Pichanal y Apolinario Saravia durante diciembre, sin precisar fechas.