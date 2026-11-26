Colocarán implantes anticonceptivos gratuitos hoy en el CIC de Solidaridad
El CIC de barrio Solidaridad recibirá este jueves 26 de noviembre una jornada gratuita de colocación de implantes anticonceptivos subdérmicos, destinada a mujeres de entre 14 y 21 años.
La atención se realizará de 8.30 a 12.30, en la manzana 414, entre avenida Fortín y Juan Manuel Cedolini, en la ciudad de Salta.
Según informó el Ministerio de Salud Pública, las interesadas deberán inscribirse previamente mediante el correo [email protected].
Cómo funciona el método
El implante consiste en una pequeña varilla flexible que se coloca debajo de la piel del brazo y libera una hormona para prevenir embarazos. Su duración es de entre tres y cinco años, según el dispositivo.
No protege contra el VIH ni otras infecciones de transmisión sexual, por lo que se recomienda complementar su uso con preservativo.
La actividad estará a cargo del equipo de Salud Sexual y Procreación Responsable. El Ministerio también anticipó operativos en Pichanal y Apolinario Saravia durante diciembre, sin precisar fechas.