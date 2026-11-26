Más de 100 trabajos científicos de los sectores público, privado y académico se presentan en la V Jornada Provincial de Investigaciones en Salud, que se desarrolla este jueves 26 y viernes 27 de noviembre en Salta.

En Compartiendo su Mañana, por Aries, Javier Rosas, director general de Gestión del Conocimiento del Ministerio de Salud Pública, explicó que participan hospitales, universidades y colegios profesionales. Entre los trabajos hay estudios observacionales e investigaciones biomédicas que requirieron evaluación por comités.

Rosas señaló que las investigaciones surgen de problemas concretos que los equipos detectan durante la atención. “Cualquier situación asistencial te lleva a hacer preguntas de cómo podríamos mejorar y es ahí justamente donde aparecen las investigaciones”, sostuvo.

El funcionario remarcó que producir conocimiento debe tener consecuencias en la atención: “Una investigación de escritorio no nos sirve para nada. Tiene que aplicarse y tiene que modificar algo en la salud”.

También destacó la participación de estudiantes como una forma de formar nuevos investigadores. “En el sistema de salud hace falta fomentar la cultura de la investigación”, afirmó, y planteó la importancia de motivar a quienes próximamente se incorporarán al sistema sanitario.

El encuentro tiene entrada libre y gratuita y se realiza en el salón auditorio de OSDE, en Vicente López 585. Al cierre se reconocerán los trabajos más destacados.