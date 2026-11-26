El informe anual 2026 del Observatorio de Violencia contra las Mujeres de Salta (OVcM) reveló un incremento del 52% en los embarazos en menores de 15 años, una franja etaria en la que, según el organismo, toda gestación constituye un indicador directo de abuso sexual.

“El número es preocupante, pero que hayan aumentado un 52% los embarazos habla de un retiro importante del Estado, porque tendría que ser un número que tienda a bajar y es un número que está muy pegado a las políticas públicas”, expresó la directora del Observatorio, Ana Pérez Declercq, en diálogo con Aries.

La directora destacó la importancia del trabajo de los equipos de salud y educación para garantizar el acceso a información sobre métodos anticonceptivos. Asimismo, remarcó la necesidad de involucrar a los varones adolescentes en las estrategias de prevención. “Algunos casos son fruto de una violación, pero otros embarazos se pueden prevenir hablando y trabajando con los adolescentes sobre métodos para cuidarse, sobre que en una primera relación sexual, sin cuidarse, pueden quedar embarazadas”, explicó.

Pérez Declercq recordó que estas acciones eran impulsadas a través del Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA).

Además, cuestionó la ausencia de programas estatales que garanticen la prevención del embarazo adolescente y la implementación de la Educación Sexual Integral (ESI). “Hoy no tenemos más a nivel nacional y en la provincia tampoco hay un programa de ESI. Entonces, queda muy librado a la voluntad de cada docente”, sostuvo.