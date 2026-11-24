En medio de las gestiones entre el Gobierno de Salta e YPF para avanzar en el cierre definitivo del pozo Lomas de Olmedo X-10, ubicado en jurisdicción de Pichanal, una empresa de capitales salteños manifestó su interés en participar de los trabajos.

En N&N por Aries, Sergio Vargas, responsable de Relaciones Internacionales y Relaciones Públicas de PunaStone Mining SA, aseguró que la compañía cuenta con un plan de intervención elaborado desde el año pasado.

“Nosotros somos salteños, tenemos un plan, lo tenemos desde el año pasado, queremos participar y acá estamos”, manifestó.

El cierre del pozo demandaría entre cuatro y seis meses

Vargas explicó que la empresa conformaría una Unión Transitoria de Empresas (UTE) con Belitec, una firma petrolera que cuenta con certificación para operar en el sector y dispone de maquinaria en Tartagal.

La propuesta contempla la perforación de un pozo paralelo para reducir la presión del pozo afectado y posteriormente proceder a su cementación y sellado definitivo. Según estimó el representante de PunaStone Mining, los trabajos podrían demandar entre cuatro y seis meses, debido a la complejidad que adquirió la intervención.

Cuánto costaría cerrar el pozo

Vargas señaló que el presupuesto estimado hace dos años ascendía a cinco millones de dólares. Sin embargo, advirtió que el agravamiento de las fugas habría incrementado considerablemente el costo de los trabajos.

“Hoy no le podría decir exactamente cuánto cuesta, pero calculo que son varias veces ese número”, sostuvo. El empresario aclaró que será necesario realizar una nueva evaluación en el lugar y actualizar el plan de abandono definitivo del pozo para determinar el monto de la intervención.

La apuesta por contratar empresas y trabajadores salteños

El representante de PunaStone Mining destacó que la cercanía de los equipos y la posibilidad de generar empleo local constituyen dos de los argumentos de la compañía para participar de los trabajos.

“Obviamente, una empresa quiere hacer negocio, pero también quiere darle trabajo a la gente del lugar”, expresó.

Vargas aseguró que la firma está dispuesta a colaborar con el cierre definitivo del pozo, aunque reconoció que todavía no presentó formalmente su plan de intervención.