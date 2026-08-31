Más de 60 embarazos en menores de 15: advierten por la falta de implantes

Salta registró 69 embarazos en niñas menores de 15 años durante el primer semestre del año. Si bien la cifra representa una disminución del 16%, el número genera preocupación al compararlo con períodos anteriores ya que, en el mismo lapso durante el 2023 se habían contabilizado 33 casos.

En diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries, la subsecretaria de Medicina Social, Gabriela Dorigato, explicó que la provincia cuenta con la denominada Ruta del Cuidado de la Embarazada Adolescente para realizar un seguimiento de la problemática, al que se suman asesorías en escuelas y centros de escucha que buscan acercarse a los adolescentes a través de sus pares.

Sin embargo, sostuvo que la reducción en el envío de métodos anticonceptivos desde Nación, particularmente de implantes subdérmicos, fue determinante en los números.

“Este año tuvimos un aumento porque no llegaban los implantes, no conseguíamos los recursos. Después el ministro pudo conseguir los recursos, y compramos hasta fin de año, tuvimos que cubrir absolutamente todo lo que no mandó Nación”, señaló.

La funcionaria explicó que, años anteriores, capacitaron a médicos de familia, licenciados en obstetricia y ginecólogos de toda la provincia para su colocación, ya que es uno de los métodos más elegidos. “No adhieren a los otros a los otros, se olvidan de tomar la pastilla o no quieren ponerse la inyección, entonces, este método es el más aceptado por los adolescentes”, completó.

Con el abastecimiento restablecido, Salud buscará reforzar las acciones territoriales para reducir los casos y adelantó que la compra de estos insumos será contemplada dentro del presupuesto provincial del próximo año.

Finalmente, Dorigato recordó que -cumpliendo con la ley- cuando se detecta el embarazo de una menor, “e hace todo el control de salud y se indaga si hay un consentimiento o posible abuso”, señaló y aclaró que “siempre hacemos la denuncia a Defensoría de niños, niñas y adolescentes”.