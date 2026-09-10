Salud sexual adolescente: advierten por más embarazos e infecciones, piden reforzar la prevención

La sexóloga Mónica Gelsi advirtió sobre un aumento de los embarazos adolescentes y de las infecciones de transmisión sexual y consideró necesario reforzar la prevención, el diálogo dentro de las familias y el abordaje de la educación sexual en las escuelas.

En Pelo y Barba por Aries, Gelsi sostuvo que el problema no pasa solamente por la falta de información. “La información está. La información la proveemos nosotros. La formación tiene que venir del hogar”, afirmó.

La especialista puso el foco en la percepción de invulnerabilidad que suele existir durante la adolescencia. “Ellos piensan que no les va a pasar. Es la omnipotencia del adolescente: ‘a mí no me va a pasar’, y después les pasa”, explicó.

También planteó que la prevención debe trabajar sobre la autoestima y la responsabilidad. “Si vos te querés, te cuidás”, sostuvo, y agregó: “Si te creés suficientemente maduro para tener relaciones sexuales, tendrás que ser lo suficientemente responsable como para cuidarte y evitar complicaciones”.

Jornada sobre salud sexual adolescente en Salta

Las declaraciones se dieron en el marco de la Jornada de Extensión Comunitaria “Salud Sexual Adolescente”, que se realiza este jueves de 8.30 a 12 en la sede central del Círculo Médico de Salta, en Urquiza 153.

Gelsi indicó que la actividad cuenta con alrededor de 300 inscriptos entre adolescentes y docentes y que también fueron convocados representantes de Educación, Salud y legisladores.

El encuentro incluye charlas sobre derechos y autonomía en la salud sexual, prevención del embarazo no intencional, mitos y verdades sobre los anticonceptivos y un taller práctico sobre métodos de barrera y uso correcto del preservativo.

Las exposiciones están a cargo de Laura Rojo, sobre derechos y autonomía; María de los Ángeles González, sobre prevención del embarazo no intencional; y Mónica Gelsi, quien aborda mitos y verdades de los anticonceptivos.

“Todo viene desde la casa”

Gelsi remarcó además la importancia de recuperar el diálogo entre padres e hijos y consideró que todavía persisten vergüenza y prejuicios a la hora de hablar de sexualidad.

“Hay que dejar los celulares, mirarse más a los ojos, abrazar, poner límites”, señaló. Según sostuvo, la escuela y los profesionales pueden acompañar, pero una parte central de la formación comienza en el hogar.

La sexóloga recordó además que este año se cumplen 20 años de la Ley de Educación Sexual Integral 26.150 y reclamó profundizar su aplicación. “Hagamos que finalmente se dé en todas las escuelas y realmente podamos hablar de este tema con respeto, porque si no, siempre llegamos tarde”, expresó.