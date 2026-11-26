Entre enero y octubre de 2026, las giras internacionales del presidente Javier Milei demandaron un desembolso cercano a los 3.893,6 millones de pesos —equivalentes a unos 2,43 millones de dólares— para financiar 17 viajes al exterior, muchos de ellos vinculados a premiaciones personales, conferencias partidarias y agendas ajenas a la gestión bilateral.

El cálculo surge de cruzar los datos parciales presentados por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, en el Informe de Gestión N° 146 —que reportó 2.737 millones de pesos por 11 traslados realizados entre abril y octubre— con el balance previo elaborado por su antecesor, Manuel Adorni, antes de renunciar.

A esta cuenta, que aún no incluye la reciente participación en la Cumbre Iberoamericana ni el decimonoveno vuelo del año hacia Paraguay, se suma un cono de sombra oficial: la Casa Militar mantuvo bajo reserva los gastos de seguridad y apoyo logístico invocando razones de integridad personal, mientras el reporte omitió detallar posibles reintegros o erogaciones cubiertas por otras carteras.

El grueso de la factura se explica por el operativo aéreo a cargo del Ministerio de Defensa, que absorbió más de 1.056 millones de pesos en combustible local y 1,61 millones de dólares en cargas en el exterior, tasas aeroportuarias y la contratación de dos vuelos privados por 338.000 dólares para cubrir tramos en Quito, Cali y Nueva York, mientras los restantes quince desplazamientos se realizaron en aeronaves de la flota oficial.

En paralelo, la Secretaría General de la Presidencia, conducida por Karina Milei, acumuló 457,7 millones de pesos en concepto de viáticos de comitiva y alojamientos de lujo, entre los que sobresalen los 81 millones pagados en el hotel neoyorquino The Langham durante la Asamblea de la ONU —donde el saldo político se redujo a un cruce de pasillo con el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio— y los 73,1 millones desembolsados en el Steigenberger Grandhotel Belvédère de Davos.

Los destinos más onerosos del año se concentraron en Miami, Nueva York, Los Ángeles y París —que por sí solos insumieron 1.561,9 millones de pesos—, seguidos por las reiteradas visitas a España, donde dos de los cuatro viajes sumaron 616 millones, incluyendo una escala en octubre de 334,8 millones tras la cual el mandatario terminó comunicándose por videollamada con el líder de Vox, Santiago Abascal.

La itinerancia presidencial no solo dejó una huella fiscal, sino también severas secuelas diplomáticas: el propio informe oficial admite que el viaje a San Pablo para respaldar en campaña al candidato ultraderechista Flávio Bolsonaro —con un costo de 15,7 millones de pesos— detonó la crisis con el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, una escalada agravada por las declaraciones del canciller Pablo Quirno que culminó con el retiro definitivo del embajador Julio Bitelli y redujo el vínculo con el principal socio comercial del país al nivel de encargados de negocios.

(Con información de Página12)