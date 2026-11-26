En sesión ordinaria, la Cámara de Senadores de la Provincia aprobó el proyecto de ley que establece una serie de acciones de prevención de las estafas telefónicas y virtuales.

En tal sentido, el senador por Rosario de la Frontera, Luciano Elvira, informó que desde fines del 2022 la provincia registra entre 8 a 9 denuncias diarias por estafas digitales, lo que significa que unos 3000 salteños caen en estas trampas.

“Se nos informó que el 98% de las investigaciones se originan en Córdoba, Buenos Aires y Mendoza”, apuntó.

Asimismo, el legislador indicó que, una vez realizada la estafa, la probabilidad de recuperar el dinero es mínima, por lo que la única forma de evitar que la lista de víctimas siga creciendo es con la educación antes que el delito ocurra.

“La media sanción de Diputados tenía el marco estratégico y lo compartimos, lo que este Senado incorpora son herramientas como la línea provincial de denuncia rápida y gratuita que funcionará las 24 hs, el sistema provincial de alerta que informará a la población sobre las nuevas modalidades de estafa y la asistencia y orientación a la víctima”, finalizó Elvira.

El proyecto, aprobado, vuelve a Diputados en revisión.