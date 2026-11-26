En sesión ordinaria, la Cámara de Senadores salteña aprobó – en definitiva – la Cara Municipal de Rivadavia Banda Norte.

“Rivadavia Banda Norte es una unidad territorial compleja integrada por Los Blancos, Capitán Page, Pluma de Pato y Coronel Juan Solá”, informó el senador por La Poma, Dani Nolasco, advirtiendo que se trata de la primera Carta comunal del municipio.

Indicó, en tanto, que cada una de estas localidades aporta su historia y es por ello que el principal mérito de esta Carta es que construye una institucionalidad diseñada a medida del pueblo que habita este territorio.

Añadió que la identidad de los pueblos originarios está plasmada en el documento comunal ya que reconoce su preexistencia, el derecho a la educación intercultural bilingüe y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que históricamente ocupan.

No obstante, continuó para finalizar el legislador, la Carta otorga un reconocimiento al campesinado con la creación de la Secretaria del Campesino para abordar los problemas del sector.

El proyecto, aprobado, pasa al Ejecutivo para su promulgación.