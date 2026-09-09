Proponen un sistema de acompañamiento territorial en municipios ante casos de violencia de género

Salta prorrogó por sexta vez la Emergencia por Violencia de Género. En ese marco, el Observatorio de Violencia contra las Mujeres (OVCM) presentó una propuesta que apunta a reforzar el abordaje territorial y otorgar un rol central a los municipios en la prevención, orientación y acompañamiento de las personas que atraviesan situaciones de violencia.

En diálogo con Aries, la directora del OVCM, María del Pilar González Sastre, consideró que la continuidad de la emergencia resulta necesaria para garantizar las herramientas, sostener organismos y readaptar los recursos disponibles para mejorar las respuestas.

La propuesta es avanzar con un Sistema Provincial de Acompañamiento Territorial para el Abordaje Integral de las Violencias por Motivos de Género. El planteo parte de considerar que la denuncia es una herramienta fundamental para acceder a medidas de protección, pero no debe constituir la única puerta de ingreso a la asistencia estatal.

Según los datos oficiales que maneja el organismo, el 30% de las denuncias registradas en la provincia corresponde a situaciones de violencia de género y familiar. González Sastre indicó además que la problemática registró un incremento del 93% desde 2016.

El esquema propone que cada persona pueda contar con un referente de acompañamiento cercano, incluso cuando su situación requiera la intervención de organismos especializados de otra jurisdicción. “Hay mucha gente que no sabe qué hacer, no sabe cómo denunciar, y mucha gente que necesita orientación”, explicó González Sastre. “La Justicia puede intervenir a partir de la denuncia, desde que toma conocimiento, pero hay toda una previa que tiene que ver con cómo trabajamos y también cómo prevenimos”, agregó.

Para el Observatorio, los municipios pueden ocupar un lugar central en esa instancia previa debido a su cercanía con las comunidades. “Buscar a personas que sean referentes y que puedan ir cumpliendo esos roles para justamente acompañar, capacitar, prevenir y sobre todo acompañar a las víctimas”, explicó la directora.

La implementación planteada sería progresiva para evitar un impacto presupuestario inmediato, principalmente en los municipios con menos recursos. El Observatorio propone comenzar con experiencias piloto utilizando las estructuras disponibles y avanzar posteriormente hacia asignaciones específicas.

“Entendemos que hay un montón de sectores que necesitan refuerzos presupuestarios”, reconoció González Sastre. Por eso, explicó, el planteo inicial es analizar “con lo que hay en el municipio” cómo poner en marcha el sistema y, a largo plazo, avanzar hacia un financiamiento específico.