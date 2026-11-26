Nochebuena en el Parque San Martín: buscan voluntarios y donaciones para al menos 300 personas
Red Puente prepara una nueva cena de Nochebuena en el Parque San Martín y convocó a los salteños a colaborar con alimentos y trabajo voluntario para cocinar y repartir las porciones.
En Pelo & Barba, por Aries, su coordinadora, Sandra Juárez, explicó que la iniciativa está destinada a personas en situación de calle y a familias que no pueden afrontar una cena navideña.
Según recordó, el año pasado distribuyeron alrededor de 300 platos de comida. Entre quienes se acercaron hubo familias enteras que necesitaban asistencia alimentaria.
Cómo se organiza la cena
Los voluntarios comienzan a cocinar durante la mañana del 24 de diciembre y trasladan la comida preparada al parque para servirla durante la noche.
Juárez señaló que este año mantendrán esa modalidad. El menú anterior incluyó pollo con ensalada rusa y arroz.
La coordinadora contó que comenzaron estas cenas con unas 150 personas y que la convocatoria fue creciendo. Para esta edición todavía no tienen una cantidad definida de asistentes.
Dónde colaborar
La organización recibe arroz, pollo, carne, verduras y otros alimentos. También invita a sumarse a quienes puedan ayudar con la preparación y distribución de la comida.
Las donaciones pueden acercarse a Gorriti 1164. Para coordinar colaboraciones o participar como voluntario, se puede escribir por WhatsApp al 387 518 9536.
“Si quieren colaborar y sumarse como voluntarios para el 24, también para ayudar a cocinar durante el día, están invitados”, expresó Juárez.