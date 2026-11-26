La violencia de género y familiar representó el 27,8% de las denuncias ingresadas al Sistema Único de Denuncias de Salta durante el primer semestre de 2026. El dato surge del informe anual del Observatorio de Violencia contra las Mujeres (OVcM), que advierte sobre la persistencia de esta problemática y la necesidad de fortalecer las respuestas estatales.

La proporción corresponde a un universo de 76.369 denuncias de distintos tipos registradas entre enero y junio. Durante todo 2025, las situaciones de violencia de género y familiar habían concentrado el 28,6% del total, con 42.059 denuncias.

El documento señala que la intervención estatal debe ir más allá de recibir una denuncia. “El riesgo no desaparece con la denuncia: muchas veces se intensifica después de ella”, advierte el organismo. Por eso, reclama combinar medidas de protección, acceso a la Justicia, atención psicológica y apoyo social, con seguimiento sostenido.

Otro de los indicadores relevados corresponde al Sistema de Emergencias 911, que contabilizó 73.559 requerimientos vinculados con violencia de género y familiar durante el primer semestre de 2026. Fueron un 12,9% menos que en igual período de 2025, aunque el Observatorio aclara que los registros administrativos no reflejan la totalidad de los hechos y no deben confundirse con cantidades de víctimas.

El informe también registra, entre el 1 de enero y el 10 de noviembre, nueve víctimas de femicidio directo y una de femicidio vinculado. Se trata de un registro provisorio, elaborado con información judicial y del Ministerio Público Fiscal.

Frente a este escenario, el OVcM propone reforzar la detección temprana en escuelas y servicios de salud, además de incorporar una persona referente que acompañe a quienes atraviesan violencia. También plantea trabajar con los varones en la prevención y en dispositivos destinados a evitar la reiteración de las agresiones.