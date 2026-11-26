Tras desatar una tormenta diplomática que llevó al gobierno de Brasil a ordenar el retiro definitivo de su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, el canciller Pablo Quirno buscó descomprimir la tensión este jueves al asegurar que la Casa Rosada no pone en duda la victoria electoral de Luiz Inácio Lula da Silva.

En declaraciones radiales, el ministro de Relaciones Exteriores intentó matizar sus recientes afirmaciones televisivas —que en Brasilia fueron interpretadas como una provocación—, aunque volvió a cuestionar la "prolijidad" del proceso al señalar que en la Argentina no es habitual que se libre una orden de arresto contra un candidato opositor, en referencia al exaspirante ultraliberal Flávio Bolsonaro, aliado de Javier Milei que huyó a Estados Unidos.

Pese al gesto de distensión, Quirno responsabilizó directamente a la administración de Lula por el deterioro institucional que mantiene a ambas embajadas operando apenas a nivel de encargados de negocios desde agosto. El canciller sostuvo que la Argentina no recibió ninguna notificación formal sobre el desplazamiento permanente de Bitelli y reiteró que el diplomático brasileño tiene las puertas abiertas en Buenos Aires, subrayando que el Gobierno argentino evita trasladar las diferencias ideológicas entre ambos mandatarios al plano diplomático.

No obstante, sumó un nuevo foco de inquietud al advertir que el acercamiento entre Brasil e Irán "genera preocupación", tras la difusión de una fotografía de Lula junto al presidente iraní, Masoud Pezeshkian, apenas un día después de que Teherán declarara organización terrorista a las Fuerzas Armadas argentinas.

Este intento de encauzar la relación ocurre en la antesala de dos cumbres internacionales clave en diciembre —el encuentro del Mercosur en Montevideo el viernes 4 y la cumbre del G20 en Miami el 14 y 15—, donde Milei y Lula volverán a compartir escenario tras la decisión brasileña de excluir al mandatario argentino de la próxima asunción presidencial en Brasilia.

En paralelo, Quirno puso el foco en el fallo que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar dictará este sábado en Hamburgo sobre el pedido argentino para frenar las perforaciones petroleras británicas del proyecto Sea Lion en Malvinas, remarcando que, más allá de la resolución cautelar, el país ya consiguió dejar asentada por primera vez en una corte internacional la existencia de una controversia con el Reino Unido por los recursos del Atlántico Sur.

(Con información de TN)