Tres meses después de que en ese mismo espacio se aprobara por amplia mayoría, la Cámara baja convirtió en ley este miércoles la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Un proyecto que tiene como fin establecer como “misión primaria y fundamental” de esa entidad “preservar el valor de la moneda”, como así también prohibir el financiamiento al Tesoro Nacional.

El proyecto, aprobado originalmente con 144 votos a favor, 102 en contra y 9 abstenciones en Diputados el 26 de agosto pasado, y modificado por el Senado el 24 de septiembre, fue convertido en ley ahora por la Cámara baja con 141 votos a favor, 0 en contra y 99 abstenciones, que votó en sentido de aceptar o no los cambios introducidos por la cámara revisora.

La iniciativa original aprobada por Diputados establecía que el presidente y los directores del Banco Central serían designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado por mayoría simple, como sucede actualmente. Sin embargo, para removerlos se exigía una mayoría agravada de dos tercios de ambas cámaras del Congreso.

El Senado modificó ese esquema y dispuso que la destitución de las autoridades requiera el mismo nivel de respaldo político que su designación. De esa manera, se buscó corregir lo que varios legisladores consideraron una asimetría institucional.

Qué establece la reforma

La iniciativa modifica el artículo 3° de la Carta Orgánica para establecer que la misión “primaria y fundamental” del Banco Central será exclusivamente “preservar el valor de la moneda”. Con ello elimina el esquema vigente que también le asigna objetivos vinculados al empleo, el crecimiento económico y la equidad social.

Según el mensaje del Poder Ejecutivo, la política monetaria debe concentrarse en la estabilidad de precios y no asumir múltiples objetivos que podrían resultar contradictorios.

La reforma endurece las condiciones para remover al presidente y directores del Banco Central. Solo podrán ser desplazados por causales taxativas.

Además, elimina la posibilidad de que el ministro de Economía participe en las reuniones del directorio del Banco Central, una facultad que existe actualmente.

La norma deroga los llamados “adelantos transitorios”, el mecanismo por el cual el Banco Central podía asistir financieramente al Gobierno nacional. También prohíbe otorgar préstamos al Estado nacional, las provincias, la Ciudad de Buenos Aires y los municipios.

A su vez, impide que el Banco Central compre deuda pública directamente en el mercado primario, cerrando otra vía de financiamiento monetario del déficit fiscal.

Otro aspecto relevante es la derogación del artículo 6° de la Ley de Convertibilidad, que habilitaba el uso de las denominadas reservas de libre disponibilidad. El Gobierno sostiene que ese mecanismo permitió durante años financiar al Tesoro mediante la entrega de reservas a cambio de letras intransferibles.

La reforma también cambia el régimen contable del Banco Central.

Solo podrán transferirse al Tesoro utilidades efectivamente realizadas. Las ganancias derivadas de una devaluación o de la revalorización de activos como el oro dejarán de considerarse utilidades distribuibles y pasarán a cuentas de capital o reservas especiales.

El objetivo es evitar que el Estado se financie con ganancias meramente contables derivadas de movimientos cambiarios.

La iniciativa prevé un mecanismo transitorio para ir cancelando las letras intransferibles y adelantos transitorios acumulados en el balance del Banco Central. Mientras esas obligaciones subsistan, ciertos resultados contables deberán destinarse exclusivamente a reducir ese stock de deuda entre el Tesoro y la autoridad monetaria.

También se incorporan facultades para realizar operaciones financieras más amplias, se declara expresamente la inembargabilidad de las reservas internacionales y se actualiza el marco regulatorio para adecuarlo a los estándares de la banca central moderna.